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منوعات

دبي تحصد المركز الأول عربيا بمؤشر بالتيك إكستجينج

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 08:38 م
صدى البلد
شيرين عادل
سجلت إمارة دبي إنجازًا نوعيًا جديدًا في دفعة قوية باتجاه ترسيخ ريادتها على الخارطة البحرية الدولية وذلك باختيارها ضمن قائمة الخمس الأفضل عالميًا في "مؤشر تطوير مركز الشحن الدولي" "آى إس سي دي" لتكون بذلك المدينة الأولى عربيًا التي تصل إلى مراكز الصدارة الدولية في القطاع البحري. 

وكشفت الصفحة الرسمية لـ"فرسان الإمارات" عبر موقع " تويتر " عن تواجد دبي ضمن قائمة الخمس الأفضل عالميًا والأولى عربيا في "مؤشر تطوير مركز الشحن الدولي"، والصادر عن "بالتيك إكستجينج" للتجارة والشحن ووكالة "شينخوا" الصينية.

جدير بالذكر أنّ "مؤشر تطوير مركز الشحن الدولي" استند إلى منهجية قائمة على تقييم القدرة التنافسية على استقطاب الأعمال التجارية البحرية والتطور الحاصل على صعيد جهود ترسيخ مفاهيم الإبداع والابتكار في المراكز البحرية حول العالم، فضلًا عن الدور المحوري الذي يقوم به كل منها في دفع عجلة نمو قطاع الشحن البحري العالمي.

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