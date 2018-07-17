غدًا.. نظر إعادة محاكمة 15 إخوانيا فى أحداث عنف المنيا

تنظر المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، غدًا الأربعاء، إعادة محاكمة 15 متهما من عناصر الإخوان المتورطين فى أحداث شغب وعنف بمركز ديرمواس، وذلك فى أحداث اقتحام كمين دلجا ونقطة الشرطة والمتهم فيهما 12 إخوانيا.



ومن جانب آخر تنظر تستكمل المحكمة سماع الشهود فى قضية أخرى "حرق مجلس مدينة ديرمواس" والمتهم فيها 3 أشخاص آخرين.



والمتهمون الذى تعاد إجراءات محاكمتهم فى تلك الأحداث بعد صدور أحكاما بالسجن لمؤبد غيابيا بتهم من بينها الانتماء إلى جماعة محظورة والتحريض على لعنف وإثارة الشغب وتخريب منشآت عامة إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.