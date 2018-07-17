مرصد الكهرباء: 8500 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة اليوم

توقع مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن تكون هناك زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح اليوم /الثلاثاء/ 8 آلاف و 500 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس الاثنين تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.



ومن المتوقع أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم30 ألفا و 600 ميجاوات مقابل 30 ألفا و 400 ميجاوات أمس، وفقا لما ذكره المرصد ، والتي أشار فيها إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 23 ألفا و 750 ميجاوات.



ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم الثلاثاء باللون الأخضر، منذ منتصف الليل وحتى الثانية و 15 دقيقة بعد الظهر، وكان قد ظهر أمس الاثنين باللون الأخضر طوال اليوم.



يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.



ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد، وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية ، حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.