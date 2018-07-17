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محافظات

تجهيزات موسعة بمسرح أوبرا دمنهور للمهرجان الصيفي .. صور

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 08:22 م
مسرح أوبرا دمنهور
مسرح أوبرا دمنهور
جمالات الدمنهورى
يجرى العمل على قدم وساق على مسرح دار الأوبرا بدمنهور لاستقبال جمهور المهرجان الصيفى الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية بتجهيز وتزيين المسرح بالديكورات التى تتناغم مع الحدث الفنى الذى يستضيف نخبة من المطربين المتميزين فى تقديم مختلف الألوان الغنائية.

ويبدأ المهرجان بأوبرا دمنهور بحفل فنى يوم الخميس 19 يوليو بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ورئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدى صابر، ويحيى الفاصل الأول المطرب أحمد ناصر وفرقته الذى يقدم مجموعة من الأغانى المتنوعة منها : كوكب تانى لمدحت صالح -  بلاش العتاب لعبد الحليم حافظ -  الحكم ليكي لأحمد ناصر - المال والبنون لعلي الحجار - يا حلاوتك يا جمالك لفايزه احمد - مو صلاح لأحمد ناصر - خلص تارك لصابر الرباعي - مشغول عليك مشغول لكارم محمود - هكتبلك تعهد لاحمد ناصر.

كما  تحيى صابرين النجيلى الفاصل الثانى من الحفل بباقة متنوعة من الاغانى منها :كف القمر - سلم علي - فيها حاجه حلوه - اتخدعنا - ليالي الانس - علي بابي قمرين - انت عمرى - خلينى ذكرى.

ويشارك فى فعاليات المهرجان الصيفى بمسرح أوبرا دمنهور كل من الفنان على الهلباوى وفرقته بحفل فنى يوم الجمعة 20 يوليو، والفنان محمد رشاد وفرقته بقيادة المايسترو الدكتور علاء ياسين، والفنانة غالية بن على التى تختتم حفلات المهرجان يوم الأحد 22 يوليو.
تجهيزات موسعة بمسرح أوبرا دمنهور للمهرجان الصيفي .. صور
تجهيزات موسعة بمسرح أوبرا دمنهور للمهرجان الصيفي .. صور
تجهيزات موسعة بمسرح أوبرا دمنهور للمهرجان الصيفي .. صور
تجهيزات موسعة بمسرح أوبرا دمنهور للمهرجان الصيفي .. صور
تجهيزات موسعة بمسرح أوبرا دمنهور للمهرجان الصيفي .. صور
تجهيزات موسعة بمسرح أوبرا دمنهور للمهرجان الصيفي .. صور
تجهيزات موسعة بمسرح أوبرا دمنهور للمهرجان الصيفي .. صور
تجهيزات موسعة بمسرح أوبرا دمنهور للمهرجان الصيفي .. صور
تجهيزات موسعة بمسرح أوبرا دمنهور للمهرجان الصيفي .. صور
تجهيزات موسعة بمسرح أوبرا دمنهور للمهرجان الصيفي .. صور
تجهيزات موسعة بمسرح أوبرا دمنهور للمهرجان الصيفي .. صور
تجهيزات موسعة بمسرح أوبرا دمنهور للمهرجان الصيفي .. صور

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