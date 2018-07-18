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حوادث

اليوم.. محاكمة كهربائي ومنجد بتهمة قتل شخص لسرقته بالجيزة

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 02:01 ص
محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية
اسلام مقلد
تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الأربعاء، القضية رقم 14740 لسنة 2014 جنايات مركز الجيزة، المتهم فيها كهربائى ومنجد بقتل شخص وإلقاء جثته بمنطقة نائية بالجيزة.

صدر القرار برئاسة المستشار عادل أبو المال وعضوية المستشارين حاتم عزت يوسف، وخالد عمار، ومحمود البيومى، وسكرتارية سمير رزق.

كان مركز شرطة الجيزة، تلقى بلاغًا يفيد بالعثور على جثة ملقاة ومطعونة بعدد طعنات، وبعد انتقال قوات الشرطة إلى مكان الواقعة، تم تكثيف التحرى والبحث عن الجناة. 

وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة "حسين ف" 22 سنة كهربائى، و"كريم ك" 22 سنة منجد، وكشفت التحريات أن المتهمان قتلا المجنى عليه "سعد أحمد" عمدا مع سبق الإصرار، لسرقته بأنه بيتا النية وعقدا العزم على قتله، ونفذا ما اتفقا عليه مستغلين صداقته للأول، فأعدا لتنفيذ ذلك الغرض أسلحة بيضاء واستدرجه الأول لإحدى المناطق النائية، ومتى وصلوا لمنطقة خلت من المواطنين حتى اطمأنت نفوسهما الإجرامية، فرفع الثانى والمجهول سلاحيهما فى وجهه لسرقته، وما أن رفض الانصياع لهما انقضا عليه بأسلحتهما طاعنين إياه فى مواضع متفرقة من جسده قاصدين قتله، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات والتى أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

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