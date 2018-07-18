اليوم.. محاكمة كهربائي ومنجد بتهمة قتل شخص لسرقته بالجيزة

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الأربعاء، القضية رقم 14740 لسنة 2014 جنايات مركز الجيزة، المتهم فيها كهربائى ومنجد بقتل شخص وإلقاء جثته بمنطقة نائية بالجيزة.





صدر القرار برئاسة المستشار عادل أبو المال وعضوية المستشارين حاتم عزت يوسف، وخالد عمار، ومحمود البيومى، وسكرتارية سمير رزق.





كان مركز شرطة الجيزة، تلقى بلاغًا يفيد بالعثور على جثة ملقاة ومطعونة بعدد طعنات، وبعد انتقال قوات الشرطة إلى مكان الواقعة، تم تكثيف التحرى والبحث عن الجناة.



