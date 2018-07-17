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أحمد موسي: بي بي سي وثقت تمويل قطر للإرهابيين بـ 1.15 مليار دولار

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 08:31 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
البهى عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك قضايا داخلية مهمة وقضايا خارجية أهم ، مؤكدا قناة بي بي سي تتحدث عن قطر ونشرت تقريرا مطولا عن تمويل قطر للإرهاب، فى أول مرة تنشر أشياء تدين قطر.

وأضاف موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج « على مسئوليتي »، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن القناة كشفت بالوثائق التمويلات القطرية للارهابيين مشيرا إلى أن القناة قامت بتفرغ المكالمات بالكامل ، موضحا أن قيمة التمويل كانت مليار و 150 مليون دولار أنفقتها قطر فى عمليات إرهابية.

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