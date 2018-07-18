ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

اليوم.. الحكم على 3 متهمين بالإتجار في الأسلحة بباب الشعرية

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 03:12 ص
محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية
عمرو خليفة
تصدر محكمة جنايات القاهرة، دائرة باب الشعرية، اليوم الأربعاء، حكمها علي 3 متهمين بينهم هارب لإتجارهم في الأسلحة النارية.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسين اليمنى، وعضوية المستشارين صلاح عبد الرحمن، ومحمود عارف، وسكرتارية محمد عطية.

وقدمت النيابة العامة كلا من "أمين.م"، 32 سنة محبوس، عامل، وأحمد.إ"، 32 سنة، محبوس، وحسنى.ح"، هارب، إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بالاتجار فى الأسلحة النارية، وذلك بعد ضبطهم من قبل رجال الأمن.

وقال أمر الإحالة، إن المتهمين أحرزوا سلاحا ناريا غير مششخن واحرزوا ذخيرة بدون ترخيص، واستعراض القوة ضد أهالى منطقة باب البحر بقصد تخويفهم وإلحاق الأذى بهم.

ترشيحاتنا

مفاجأة.. عودة الحاجة سعدية للقاهرة خلال ساعات

هاشتاج #بي_بي_سي_تفضح_ارهاب_قطر تريند في أقل من ساعتين.. فيديو

الترجي يتأخر بهدفين أمام كمبالا سيتي بدوري الأبطال

أحمد موسي: بريطانيا رفعت الغطاء عن تميم وكشفت دعمه للإرهاب

القصة الكاملة وراء جاسوسة روسيا الحديدية في واشنطن.. صور

رقصة مثيرة لـ وليد أزارو احتفالا بهدفه في شباك تاونشيب.. فيديو وصور

لفتة إنسانية لـ الخطيب بفندق إقامة الأهلي قبل لقاء تاونشيب ..فيديو

أحمد موسى يطلق هاشتاج بي بي سي تفضح إرهاب قطر

صدى البلد: تعاقد شوبير مع القناة سارٍ حتى منتصف 2019

المجتمعات العمرانية تحذر من المشروعات السكنية الوهمية.. فيديو

صبري فواز: الفن مفيهوش نمبر وان .. فيديو

سياسى أمريكى يكشف سبب فضح بى بى سى ممارسات قطر الإرهابية في المنطقة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إطلالة ياسمين علواني بفستان الزفاف.. صور

الدوامات المائية جرفت 6 أشخاص.. شاطئ النخيل يواصل ابتلاع مصطافي الإسكندرية

عشان تحافظ على صحتك .. 10 طرق لإدخال البروتين في أكلك اليومى

شيك وأنيق .. زينى جدران منزلك بأجمل درجات الرمادى

إعادة الحياة لمصنع تمور سيوة وتشغيله بعد توقف دام 14 عاما .. صور

فيديو

برلمانية: رفع الدعم عن الطفل الثالث غير دستوري
السجيني يكشف ملاحظات البرلمان على برنامج الحكومة.. فيديو
شاهد.. برلماني يطالب برفع الدعم عن الطفل الثالث
المجتمعات العمرانية تحذر من المشروعات السكنية الوهمية.. فيديو
عمر مروان: منح الجنسية للأجانب قرار جوازي وليس وجوبياً

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟