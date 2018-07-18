اليوم.. الحكم على 3 متهمين بالإتجار في الأسلحة بباب الشعرية

تصدر محكمة جنايات القاهرة، دائرة باب الشعرية، اليوم الأربعاء، حكمها علي 3 متهمين بينهم هارب لإتجارهم في الأسلحة النارية.





يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسين اليمنى، وعضوية المستشارين صلاح عبد الرحمن، ومحمود عارف، وسكرتارية محمد عطية.





وقدمت النيابة العامة كلا من "أمين.م"، 32 سنة محبوس، عامل، وأحمد.إ"، 32 سنة، محبوس، وحسنى.ح"، هارب، إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بالاتجار فى الأسلحة النارية، وذلك بعد ضبطهم من قبل رجال الأمن.



