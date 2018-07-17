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اقتصاد

الاتحاد المصري للتأمين يوقع بروتوكولي تعاون مع نظيريه التونسي والأردني

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 08:13 م
علاء الزهيري
علاء الزهيري
قسم الاقتصاد
أعلن علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن الاتحاد نجح خلال الفترة الماضية في إبرام بروتوكولات تعاون واتفاقيات مع اتحادات ومنظمات إقليمية وعالمية؛ بهدف تبادل الخبرات والاستفادة من الممارسات العالمية في مجال التأمين وإعادة التأمين.

وقال الزهيري -في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء- إن الاتحاد وقع بروتوكول تعاون مع نظيره التونسي بهدف تبادل الخبرات خاصة فيما يتعلق باستفادة الاتحاد المصري من التقدم الذي أحرزته تونس في مجال التأمين الزراعي والتأمين متناهي الصغر، فيما سيستفيد الجانب التونسي من العديد من المجالات التأمينية التي حققت مصر فيها تقدمًا كبيرًا.

وأضاف أن الاتحاد بصدد توقيع بروتوكول تعاون آخر مع الاتحاد الأردني للتأمين وذلك في ضوء حرص الاتحاد على تنمية العلاقات المحلية والإقليمية والخارجية، خاصة بعد انضمام الاتحاد إلى الاتحاد العالمي للتأمين.

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