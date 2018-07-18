اليوم.. نظر إعادة محاكمة 15 من عناصر الجماعة الإرهابية في أحداث عنف المنيا

تنظر المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة 15 متهمًا من عناصر الإخوان المتورطين فى أحداث شغب وعنف بمركز ديرمواس، وذلك فى أحداث اقتحام كمين دلجا ونقطة الشرطة والمتهم فيهما 12 إخوانيًا.





من جانب آخر تنظر تستكمل المحكمة سماع الشهود فى قضية أخرى "حرق مجلس مدينة ديرمواس" والمتهم فيها 3 أشخاص آخرين.



