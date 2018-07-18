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حوادث

حبس عاطلين أطلقا النار على سائق بسبب ألف جنيه بحلوان

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 08:02 ص
حبس متهم
حبس متهم
عمرو خليفة
أمرت نيابة حلوان بحبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامهما بإطلاق الرصاص على سائق لرفضه رد أموال اقترضها منهما.

وكان العميد أشرف عبد العزيز، مأمور قسم شرطة حلوان، تلقى بلاغا من مستشفى قصر العيني باستقبالها سائقا مصابا برش خرطوش بالصدر والبطن.

تبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية لمباحث القاهرة، حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وعاطلين بسبب سابقة اقتراض المجني عليه مبلغ مالي 1000 جنيه من أحد المتهمين، إلا أنه رفض رده فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهمان بالتعدي على المجني عليه بـ"فرد خرطوش" كان بحوزته محدثًا إصابته.

بإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهمان، تم ضبطهما وبحوزتهما السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة و2 طلقة، واعترفا بارتكابهما الواقعة.

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