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حوادث

حبس عاطلين اقتحما شركة في النزهة

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 09:00 ص
حبس متهم
حبس متهم
رامي المهدي
أمرت نيابة النزهة برئاسة المستشار شريف معتز، بحبس عاطلين 4 أيام اقتحما شركة بالنزهة وسرقوا أموالًا منها.


كما أمرت النيابة بضبط وإحضار هارب.


وكان قسم شرطة النزهة قد تلقى بلاغا من صاحب شركة باكتشافه كسر باب مكتب الحسابات بمقر الشركة خاصته وسرقة 2 خزينة حديدية بداخلهما 300 ألف جنيه و20 ألف يورو وألف ريـال سعودي و3500 جنيه إسترلينى.


بالانتقال وبإجراء المعاينة تبين وجود كسر بشباك دورة المياه المطل على قطعة أرض فضاء وكسر باب مكتب الحسابات وبعثرة محتوياته.


وبوضع الخطة موضع التنفيذ ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكابها 3 عاطلين تم ضبط 2 منهم وبحوزتهما المسروقات.


واعترفا بارتكاب الواقعة وأقرا بأنه نظرًا لسابقة عمل المتهم الثالث بالشركة محل الواقعة وعلمه باحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية كبيرة داخل خزينة الشركة فاتفقوا فيما بينهم على سرقتها.


وفى سبيل ذلك توجهوا لمقر الشركة باستخدام سيارة ماركة جيلي فضي اللون خاصة بالمتهم الهارب وتمكنوا من الدخول بأسلوب التسلق وكسر شباك دورة المياه والاستيلاء على المسروقات ولاذوا بالفرار وأضافا بتخلصهم من الخزائن الحديدية بإلقائها بأحد المصارف بمنطقة شبرا الخيمة.

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