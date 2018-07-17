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أخبار العالم

مكاسب مالية قياسية لروسيا بسبب مباريات كأس العالم

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 08:21 م
صدى البلد
شريف سيد
كشف مسح جديد أجراه مصرف “سبيربنك” الروسي، أن مشجعي كرة القدم خلال كأس العالم روسيا 2018، أنفقوا أكثر من 1.5 مليار دولار، خلال المسابقة.

وذكر بيان صادر عن المصرف، اليوم، نقلته شبكة "تي ار تي" التركية أن إيرادات المحال التجارية في شارع نيكولسكايا، وسط العاصمة موسكو، ارتفعت 3.5 أضعاف، عما كانت عليه قبل المسابقة، وبلغت 4 ملايين دولار،مضيفا أن الزوار الأجانب أنفقوا نحو 700 مليون دولار خلال مسابقة كأس القارات 2017.

ولم يتطرق المسح إلى الأموال التي أنفقها المشجعون على تذاكر دخول الملاعب والفنادق، كما لم يتم التطرق إلى عدد الزوار الذين زاروا البلاد خلال الفترة المذكورة.

وتشير التقديرات إلى أن عدد السياح الأجانب في المدن التي شهدت مباريات المسابقة، ارتفع بنسبة 15%، والمحليين بنسبة 20 – 25%.

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