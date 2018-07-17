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أحمد موسى يطلق هاشتاج بي بي سي تفضح إرهاب قطر

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 08:15 م
الإعلامى أحمد موسى
الإعلامى أحمد موسى
البهى عمرو
أطلق الإعلامى أحمد موسى هاشتاج بي بي سي تفضح إرهاب قطر، مطالبًا المشاهدين بالتفاعل مع الهاشتاج والدخول فى مداخلات، وذلك بالتزامن مع نشر قناة الـ بي بي سي وثائق تفضح قطر.

وأضاف أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتى» الذى يُذاع على قناة «صدى البلد» أن قناة بي بي سي تتحدث عن قطر وتنشر تقريرا كبيرا عن تمويل قطر للإرهاب، موضحا أن القناة لأول مرة تنشر أشياء تدين قطر.

وأشار إلى أن القناة كشفت بالوثائق هذه التمويلات وقامت بتفريغ المكالمات بالكامل، موضحا أن قيمة التمويل كانت مليار و150 مليون دولار أنفقتها قطر فى عمليات إرهابية.

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