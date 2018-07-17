ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

ليست الليموزين فقط.. ما لا تعرفه عن موكب بوتين الفخم.. فيديو وصور

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 08:38 م
سيارة الرئيس الروسي
سيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
محمد عثمان
سلط موقع "زاروليم" الروسي، الضوء على القمة التي عقدت بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، والتي أصطحب خلالها الأخير سيارته الليموزين التي خطفت الأضواء في العاصمة الفنلندية هلسنكي.

وقال الموقع إن الصحفيين الفنلنديين تتبعوا تفريغ سيارات موكب بوتين عقب نقلها إلى هلسنكي، مشيرًا إلى أن طائرة النقل حملت عدة سيارات "أوروس" التي تم تصنيعها في إطار برنامج "كورتيج".

ولفت الموقع إلى أن تلك السيارات عبارة عن سيارتين سيدان سينات، وسيارة ليموزين الرئاسية، وسيارتين ميني فان أرسنال.

وأوضح الموقع أن موكب بوتين ضم سيارة ليموزين أخرى من طراز "أوروس" مشابهة تماما لسيارة بوتين لتقوم بدور الخداع، مشيرًا إلى أن ما لفت انتباه الصحفيين الفنلنديين هو اختفاء السيارة ميني فان ارسنال التي وصلت مع الموكب إلى فنلندا.

وأثير جدل على مواقع التواصل عما حدث حيث اختلفت الآراء حول سبب اختفائها، فقال مشككون إن السيارة تعطلت فيما قال البعض الآخر إنه تم وضعها في السفارة او أن الموكب الرئاسي الطويل كان سيشكل مشكلة للجهات الأمنية في فنلندا.

وأكد الموقع أن سيارة بوتين حملت أرقاما جديدة تختلف عن الأرقام التي كانت موجودة عليها اثناء تتويجه برئاسة روسيا.

سيارة بوتين في هلسنكي سيارة بوتين في هلسنكي
سيارة بوتين في هلسنكي سيارة بوتين في هلسنكي

ترشيحاتنا

كارتيرون: دروجبا وراء موافقتي على تولي منصب تدريب الأهلي

لفتة إنسانية لـ الخطيب بفندق إقامة الأهلي قبل لقاء تاونشيب ..فيديو

الرئيس السيسي يوقع قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد

أرسنال الإنجليزي ضحية عملية نصب من مغامر صيني

مفاجآت بالجملة فى تشكيل الفيفا المثالي لبطولة كأس العالم

شاهد توافد الجماهير على ستاد برج العرب قبل مباراة الأهلي وتاونشيب.. صور

تشكيلة نارية للأهلي في مواجهة تاونشيب بدوري الأبطال

النجم يقترب من حسم التأهل بثلاثية.. وزيسكو يتعادل أمام بيرميرو

كارتيرون خسر مرتين فقط في المواجهة الأولى كمدرب قبل مواجهة تاونشيب

ننشر تفاصيل ضبط خاطفى طفل بأسوان.. صور

زيدان يقترب من توجيه صدمة جديدة إلى ريال مدريد

أسلحة الأهلي الفتاكة جاهزة لمعركة تصحيح المسار أمام تاونشيب البتسواني

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان تحافظ على صحتك .. 10 طرق لإدخال البروتين في أكلك اليومى

شيك وأنيق .. زينى جدران منزلك بأجمل درجات الرمادى

إعادة الحياة لمصنع تمور سيوة وتشغيله بعد توقف دام 14 عاما .. صور

وعد البحري بإطلالة غير تقليدية في ألبومها الجديد.. صور

حقيقة أم خيال.. أطعمة تنظف المنزل أبرزها الكاتشب

فيديو

أحمد موسي: بي بي سي وثقت تمويل قطر للإرهابيين بـ 1.15 مليار دولار
أحمد موسى يطلق هاشتاج بي بي سي تفضح إرهاب قطر
سور مجرى العيون آثر تاريخي في طي النسيان .. فيديو
أخصائية طب أسنان تحدد أسباب ظهور الضب لدى الأطفال.. فيديو
أخصائية طب أسنان تكشف أهمية العناية بفم الطفل منذ الولادة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟