ليست الليموزين فقط.. ما لا تعرفه عن موكب بوتين الفخم.. فيديو وصور

سلط موقع "زاروليم" الروسي، الضوء على القمة التي عقدت بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، والتي أصطحب خلالها الأخير سيارته الليموزين التي خطفت الأضواء في العاصمة الفنلندية هلسنكي.



وقال الموقع إن الصحفيين الفنلنديين تتبعوا تفريغ سيارات موكب بوتين عقب نقلها إلى هلسنكي، مشيرًا إلى أن طائرة النقل حملت عدة سيارات "أوروس" التي تم تصنيعها في إطار برنامج "كورتيج".



ولفت الموقع إلى أن تلك السيارات عبارة عن سيارتين سيدان سينات، وسيارة ليموزين الرئاسية، وسيارتين ميني فان أرسنال.



وأوضح الموقع أن موكب بوتين ضم سيارة ليموزين أخرى من طراز "أوروس" مشابهة تماما لسيارة بوتين لتقوم بدور الخداع، مشيرًا إلى أن ما لفت انتباه الصحفيين الفنلنديين هو اختفاء السيارة ميني فان ارسنال التي وصلت مع الموكب إلى فنلندا.



وأثير جدل على مواقع التواصل عما حدث حيث اختلفت الآراء حول سبب اختفائها، فقال مشككون إن السيارة تعطلت فيما قال البعض الآخر إنه تم وضعها في السفارة او أن الموكب الرئاسي الطويل كان سيشكل مشكلة للجهات الأمنية في فنلندا.



وأكد الموقع أن سيارة بوتين حملت أرقاما جديدة تختلف عن الأرقام التي كانت موجودة عليها اثناء تتويجه برئاسة روسيا.



