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أخبار العالم

إسرائيل تهدد غزة بعملية عسكرية يوم الجمعة

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 08:27 م
صدى البلد
عرفة البنداري
ذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن القيادة السياسية في إسرائيل أبلغت الجيش أنه أن لم يتوقف إرسال البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه المستوطنات مع نهاية الأسبوع، فلن يكون هناك بديل عن القيام بعملية عسكرية ضد قطاع غزة.

وأضافت القناة، أنه بحسب تقديرات، فقد وضعت إسرائيل يوم الجمعة المقبل كآخر موعد لوقف إطلاق البالونات الحارقة، وإذا حدث هذا الأمر، فلن يقوم الجيش بأي عملية عسكرية، أما إذا لم يحدث، فسيقوم بتوجيه ضربة عسكرية للقطاع.

ولفتت القناة إلى أن إسرائيل نقلت ذلك لحماس رسائل عبر وسطاء، مؤكدة أن الأخيرة استجابت للرسائل وتعمل حاليا على وقف البالونات الحارقة نهائيا فيما نقلت القناة عن مصادر فلسطينية قولها إن حماس لن توقف الطائرات الحارقة إلا مقابل تحقيق مكاسب مثل بقاء معبر رفح مفتوحا، أو تفاهمات مع إسرائيل بشأن الوضع في غزة.

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