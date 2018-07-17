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اقتصاد

تباين أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 10:02 م
ورصة لندن
ورصة لندن
أ ش أ
تباين أداء شهادات الإيداع المصرية المدرجة في بورصة لندن اليوم /الثلاثاء/.

وانخفضت شهادات إيداع البنك التجارى الدولى 17ر0 نقطة بنسبة 3.52% لتسجل 66ر4 ‏دولار، ‏حيث كان أعلى مستوى للشهادات عند 81ر4 دولار، بينما كان ‏أقل ‏مستوى ‏لها عند 18ر4 ‏دولار.‏

كما انخفضت شهادات إيداع مؤسسة "هيرميس" 30ر0 نقطة بنسبة 11.54% لتسجل 30ر2 دولار. ‏وكان أعلى مستوى للشهادات عند 75ر2 دولار، وأقل مستوى لها عند دولارين.

واستقرت شهادات إيداع إيديتا للصناعات الغذائية عند 35ر5 دولار. وكان أعلى مستوى لها عند 20ر5 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 18ر5 دولار.

وحافظت شهادات إيداع شركة "أوراسكوم" القابضة للتنمية على مستواها عند 70ر17 دولار. كما استقر أيضا أداء شهادات إيداع "أوراسكوم تيليكوم" عند 20ر0 ‏دولار.

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