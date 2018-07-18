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البرلمان: التصويت على إسقاط عضوية بعض الأعضاء.. الأسبوع المقبل

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 12:24 ص
صدى البلد
أ ش أ
قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إن المجلس سيناقش في جلسته العامة أمس الثلاثاء المقبل تقرير لجنة القيم بشأن إسقاط عضوية نواب في البرلمان، لافتا إلى أن التقرير تتضمن إعاقة نواب لأعمال المجلس والإساءة إلى رموز الدولة.

وأضاف عبد العال - خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الثلاثاء: "لدي تحقيق في لجنة القيم يتضمن إعاقة نواب لأعمال المجلس والإساءة إلى رموز الدولة في وسائل إعلام معروفة بالاسم. هل هؤلاء يكون لهم شرف الجلوس في هذه القاعة؟. بالتأكيد الإجابة لا. لأن هذا لا يقبل به أي ضمير حي".

وأضاف: "هناك طلب تم تقديمه لي الأسبوع الماضي للتحقيق بشأن بعض العبارات التي تشكل جرائم في قانون العقوبات . هل يكون لهذا العضو الذي قال هذه العبارات شرف الجلوس في هذه القاعة. المجلس سيجيب عن ذلك الأسبوع المقبل.

وتابع رئيس مجلس النواب: "لن أسمح ببقاء من يريد تعطيل أعمال المجلس بالقوة . كل شيء مسجل بالصوت والصورة . وعندما أقول سيكون هناك تصويت على إسقاط العضوية فهذا سيتم الأسبوع القادم".

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