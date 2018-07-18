العشق المسموع على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية 21 يوليو

يستعد أبطال العرض المسرحي "العشق المسموع" للوقوف على خشبة مسرح بيرم التونسي بمدينة الإسكندرية لتقديم العرض يوم 21 يوليو الجاري، بعد ليالي عرض ناجحة قدمت على مسرح ميامي بالقاهرة.



"العشق المسموع" عرض مسرحي يناقش في إطار كوميدي فكرة الحب والارتباط بين جيل الشباب في الوقت الحالي، ويطرح تساؤلا حول اختلاف منظور الحب في الماضي عن الوقت الحالي، وهل أثرت الثقافة الغربية في مفهومنا له أم لا، في محاولة لتوجيه الشباب إلى المفهوم الصحيح للحب.



العرض سينوغرافيا، وإخراج محمد علام، ومن إنتاج المسرح الكوميدي، تحت إشراف مديره الفنان أحمد السيد، وبطولة مينا نادر، وإبراهيم سعيد، وسعاد القاضي، وضحى عادل، ورضوى عادل، وميدو عبد القادر، وشيماء إبراهيم، ومريم البحراوي، ومحمد علام، ومن الممثلين الصم صفوت حسن، ومادونا، وإعداد موسيقى إسلام أشرف، ومخرج منفذ هاني سراج، ومخرج مساعد مايكل رفلة، وماجدة محمد علي، وهبة السقا، وإسلام سعد، وأحمد عجاج.

