دراسة مصرفية: توقعات بتراجع الإقبال على الشهادات ذات العائد المرتفع

توقعت دراسة مصرفية التخلص التدريجي لبعض شهادات الإيداع ذات العوائد المرتفعة والاقبال على نظيراتها من ذات العائد المتغير أو الأدوات قصيرة الأجل مع توقعات بتراجع معدلات الفائدة بالبنوك لـ5.4% بحلول العام المقبل مقارنة بـ6% خلال العام الماضي و 6.4% خلال العام الجاري.



وأضافت الدراسة التي أعدتها سارة سعادة، خبيرة اسواق المال ومحلل أول الاقتصاد الكلي بقسم البحوث بإحدى شركات الأوراق المالية " اتش سي"، تحت عنوان " توقعات نمو ارباح البنوك خلال الفترة المقبلة"، أنه من المتوقع اسهام القروض الخاصة في الايرادات العالية بدون الفوائد.



وتوقعت الدراسة أن تذبذب إقبال الأجانب على أذون الخزانة لن يؤثر بشكل ملحوظ على نطاق تغطيتنا من البنوك، ولكن سيؤثر على حصة البنوك العامة من سندات الخزانة.



وأوضحت الدراسة أن البنوك تميل إلى استكشاف فرص القروض ذات العائد المرتفع بعد أن توقف البنك المركزي عن إصدار مزادات إيداع طويلة الأجل في فبراير الماضي وبدأ بإصدار مزادات إيداع مرتبطة بالكوريدور بهامش قارب الصفر.