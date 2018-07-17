ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

بعد توقعات بارتفاع تحويلات المصريين بالخارج.. خبير: التعويم كلمة السر.. 8.5 مليار دولار زيادة في التحويلات للعاملين بالخارج في العام 2017/2018

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 10:22 م
صدى البلد
محمد صبيح
اقتصاديون لـ صدى البلد:
  • 8.5 مليار دولار زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال 2017/18
  • بعد توقعات ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج.. خبير: التعويم كلمة السر


أرجع اقتصاديون توقعات البنك المركزي المصري، بارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ 26 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي، إلى نجاح الحكومة في القضاء على السوق السوداء للدولار، وتعزيز قوة القنوات الشرعية لتحويل العملات سواء البنوك أو شركات شحن الأموال لافتين إلى أن قرار تحرير سعر الصرف هو القرار الأفضل لضبط السياسة النقدية وتوحيد سعر الصرف.

قال الدكتور محسن الخضيري، الخبير المصرفي، إن قرار التعويم في 3 نوفمبر 2016، يعتبر من أهم قرارات إصلاح السياسة النقدية في خطة مصر للإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى أن القرار عزز من أهمية القنوات الشرعية للتحويلات النقدية، بعد انتهاء فارق السعر للدولار بين السوق الرسمي والموازي.

وأضاف الخضيري، لـ صدى البلد، أن السوق السوداء وجدت بيئة خصبة في مصر قبل التعويم بعد ارتفاع السعر بنسبة لـ 20 جنيها للدولار بها مقابل 9 جنيهات في البنوك مع إعراض العملاء من التعامل مع البنوك والذهاب للسوق السوداء للحصول على القيمة الأعلى.

تابع، أن قرار البنك المركزي المصري، بالتعويم نجح في القضاء على السوق السوداء وجذب الدولار إلى القنوات الشرعية وعزز من قيمة تحويلات المصريين بالخارج عن طريق البنوك.

قال الدكتور محمد النجار، الخبير الاقتصادي، إن زيادة قيمة تحويلات المصريين بالخارج من العملات الأجنبية إلى مصر عزز من حجم العملة الصعبة بالبنوك وعلى رأسها الدولار، مشيدا بقرار تحرير سعر الصرف الذي نجح في ضرب معاقل السوق السوداء، والسيطرة على سوق سعر الصرف من خلال توحيد الأسعار.

أضاف الخبير الاقتصادي لـ صدى البلد، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت خلال الفترة من يوليو 2017 إلى يونيو 2018 لتسجل زيادة بنحو ‏8.5 ‏مليار دولار.

توقع البنك المركزى المصرى وصول تحويلات المصريين العاملين بالخارج لنحو 26 مليار دولار بنهاية العام المالي 2017/2018، الماضي.

وقال تقرير صادر عن البنك المركزي منذ قليل إن حجم تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال الفترة من يوليو حتى إبريل من العام المالي الماضي سجل 21.9 مليار دولار، إذ سجلت تلك التحويلات في إبريل السابق نحو 2.3 مليار دولار مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام 2017.

ترشيحاتنا

الترجي يدرك التعادل ويسجل هدفين في كمبالا سيتي بدوري الأبطال

أزاراو يسجل هدف الأهلي الأول أمام تاون شيب البتسوانى.. فيديو وصور

لم تكن الأولى.. من هو سلطان البهرة الذي تبرع ثلاث مرات لصندوق تحيا مصر؟

رقصة مثيرة لـ وليد أزارو احتفالا بهدفه في شباك تاونشيب.. فيديو وصور

زوجة أمير قطر تحرض ضد السعودية: مكة ليست مستقلة كالفاتيكان

المتحدث باسم الأهلي يكشف حقيقة القبض على بعض مشجعي النادي

شاطئ الموت يواصل حصد أرواح المصطافين بالإسكندرية.. السياحة والمصايف تحذر المواطنين من خطورته.. صور

خبير اقتصادي: إنشاء الصندوق السيادي مبكرا كان سيجنبنا تعويم الجنيه

إلغاء جائزة نوبل​ بسبب فضيحة

15 دقيقة.. استحواذ أهلاوي وعجز عن فك شفرات دفاع تاونشيب .. صور

الترجي يتأخر بهدفين أمام كمبالا سيتي بدوري الأبطال

لفتة إنسانية لـ الخطيب بفندق إقامة الأهلي قبل لقاء تاونشيب ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان تحافظ على صحتك .. 10 طرق لإدخال البروتين في أكلك اليومى

شيك وأنيق .. زينى جدران منزلك بأجمل درجات الرمادى

إعادة الحياة لمصنع تمور سيوة وتشغيله بعد توقف دام 14 عاما .. صور

وعد البحري بإطلالة غير تقليدية في ألبومها الجديد.. صور

حقيقة أم خيال.. أطعمة تنظف المنزل أبرزها الكاتشب

فيديو

حسب الله: إسقاط عضوية بعض النواب لا علاقة له بتصفية الحسابات.. فيديو
متحدث البرلمان يكشف عن تفاصيل التحقيق مع 4 نواب .. فيديو
سلامة الجوهري: الأمن القومي المصري خط أحمر ولا يمكن لأحد مساسه.. فيديو
هاشتاج #بي_بي_سي_تفضح_ارهاب_قطر تريند في أقل من ساعتين.. فيديو
سامح حسين: الرجل الأخطر مستوحى من أفلام الأبيض والأسود .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟