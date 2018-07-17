بعد توقعات بارتفاع تحويلات المصريين بالخارج.. خبير: التعويم كلمة السر.. 8.5 مليار دولار زيادة في التحويلات للعاملين بالخارج في العام 2017/2018

8.5 مليار دولار زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال 2017/18

بعد توقعات ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج.. خبير: التعويم كلمة السر

اقتصاديون لـ صدى البلد:أرجع اقتصاديون توقعات البنك المركزي المصري، بارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ 26 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي، إلى نجاح الحكومة في القضاء على السوق السوداء للدولار، وتعزيز قوة القنوات الشرعية لتحويل العملات سواء البنوك أو شركات شحن الأموال لافتين إلى أن قرار تحرير سعر الصرف هو القرار الأفضل لضبط السياسة النقدية وتوحيد سعر الصرف.قال الدكتور محسن الخضيري، الخبير المصرفي، إن قرار التعويم في 3 نوفمبر 2016، يعتبر من أهم قرارات إصلاح السياسة النقدية في خطة مصر للإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى أن القرار عزز من أهمية القنوات الشرعية للتحويلات النقدية، بعد انتهاء فارق السعر للدولار بين السوق الرسمي والموازي.وأضاف الخضيري، لـ صدى البلد، أن السوق السوداء وجدت بيئة خصبة في مصر قبل التعويم بعد ارتفاع السعر بنسبة لـ 20 جنيها للدولار بها مقابل 9 جنيهات في البنوك مع إعراض العملاء من التعامل مع البنوك والذهاب للسوق السوداء للحصول على القيمة الأعلى.تابع، أن قرار البنك المركزي المصري، بالتعويم نجح في القضاء على السوق السوداء وجذب الدولار إلى القنوات الشرعية وعزز من قيمة تحويلات المصريين بالخارج عن طريق البنوك.قال الدكتور محمد النجار، الخبير الاقتصادي، إن زيادة قيمة تحويلات المصريين بالخارج من العملات الأجنبية إلى مصر عزز من حجم العملة الصعبة بالبنوك وعلى رأسها الدولار، مشيدا بقرار تحرير سعر الصرف الذي نجح في ضرب معاقل السوق السوداء، والسيطرة على سوق سعر الصرف من خلال توحيد الأسعار.أضاف الخبير الاقتصادي لـ صدى البلد، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت خلال الفترة من يوليو 2017 إلى يونيو 2018 لتسجل زيادة بنحو ‏8.5 ‏مليار دولار.توقع البنك المركزى المصرى وصول تحويلات المصريين العاملين بالخارج لنحو 26 مليار دولار بنهاية العام المالي 2017/2018، الماضي.وقال تقرير صادر عن البنك المركزي منذ قليل إن حجم تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال الفترة من يوليو حتى إبريل من العام المالي الماضي سجل 21.9 مليار دولار، إذ سجلت تلك التحويلات في إبريل السابق نحو 2.3 مليار دولار مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام 2017.