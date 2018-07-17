الخشت يعلن تقديم منحة كاملة للطالب الأول مكرر بطب قصر العيني

هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الطالب عمرو محمد عبد الراضي، الأول على الشعبة العلمي علوم، على الثانوية العامة مكرر.



وأعلن الخشت، منح الطالب عمرو منحة كاملة في كلية الطب شاملة للمصاريف والكتب الدراسية والإقامة الشاملة في المدينة الجامعية.



من جانبه حصل عمرو عبد الراضي، على مجموع 409.5 درجة، والطالب من مدرسة احمد قرشي الثانوية للبنين، من محافظة أسيوط.

