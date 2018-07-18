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رياضة

ليفربول يبدأ مفاوضات مع روما لضم الحارس البرازيلي أليسون

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 12:30 ص
صدى البلد
أ ش أ
بدأ نادي ليفربول الإنجليزي مفاوضات مع روما الإيطالي بشأن الحصول على خدمات الحارس البرازيلي أليسون بيكر.

وذكرت شبكة (سكاي سبورت) الإيطالية اليوم الثلاثاء أن "الريدز" عرض 70 مليون يورو كمقابل مادي لضم أليسون، رغم أن إدارة "الجيالوروسي" تريد 75 مليون يورو.

ويبحث النادي الإنجليزي عن تدعيم مركز حراسة المرمى خاصة بعد الموسم الماضي الذي لم يشهد تألقا كبير من جانب الحارسين البلجيكي سيمون مينيوليه والألماني لوريس كاريوس.

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