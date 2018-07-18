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اقتصاد

الذهب يتراجع وسط ترقب شهادة باول حول الفائدة

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 01:38 ص
صدى البلد
أ ش أ
تخلى الذهب عن مكاسبه المبكرة التي سجلها خلال تعاملات، اليوم، ليتراجع وسط ﺘﺮﻗﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮين ﺃﻱ ﺃﺩﻟﺔ ﻳﺪﻟﻲ ﺑﻬﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ الفيدرالي ﺟﻴﺮﻭﻡ ﺑﺎﻭﻝ ﺣﻮﻝ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس 11.20 دولار، بما يوازي 0.9%، ليصل إلى 1228.50 دولار للأوقية، وخسرت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر 18 سنتا، بما يوازي 1.18%، ليصل إلى 15.62 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن الأخرى، تراجعت العقود الآجلة للنحاس تسليم سبتمبر 0.3% ليصل إلى 2.757 دولار للرطل، وخسرت العقود الآجلة للبلاتينيوم 0.5% ليصل إلى 822 دولار للأوقية، وانخفضت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم سبتمبر 0.8% ليصل إلى 90.6 دولار للأوقية.

وتترقب الأسواق شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشأن تقرير السياسة النقدية والاقتصاد نصف السنوية، اليوم، أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي، وغدا، أمام لجنة الخدمات المالية التابعة لمجلس النواب الأمريكي.

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