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محافظات

الغرفة التجارية تحيل مسئولين فى فرعها بـ ملوي للنيابة الإدارية

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 10:01 م
النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
ايمن رياض
أحال المهندس هشام مهني رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنيا، اليوم، الثلاثاء، مسئولين بفرع الغرفة بمركز ملوي، للنيابة الإدارية، للتحقيق معهم في وقائع فساد وإهمال.

كانت الغرفة التجارية تلقت شكوي من أحد العملاء، تفيد تحصيل أموال من فرع الغرفة بملوي دون استخراج قسائم، وبتشكيل لجنة للتحقيق في هذه الواقعة، جري التأكد من صحتها، وتبين وجود تأخر في توريد الأموال المحصلة من فرع الغرفة بملوي. 

وبعد انتهاء اللجنة من أعمال الفحص قرر رئيس مجلس إدارة الغرفة إحالة الواقعة للنيابة الإدارية للتحقيق.

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