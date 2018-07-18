المصريين الأحرار يعد تصورًا لجمعيات صداقة مصرية عربية

عقدت لجنة الشئون العربية بــ«المصريين الأحرار»، اجتماعًا لمناقشة جدول أعمالها وأولويات التحرك خلال الفترة الراهنة، وابرزها بلوره فكرة إنشاء جمعيات صداقة مصرية _ عربية لتعزيز العلاقات وتوطيد أواصر الصلة.





وقال حسام رأفت، رئيس اللجنة، إنه عقب سلسلة من الاجتماعات لدراسة فكرة جمعيات الصداقة تبلورت الفكرة وأعد تصور متكامل وفق توجيهات رئيس الحزب الدكتور عصام خليل.



