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برلمان

المصريين الأحرار يعد تصورًا لجمعيات صداقة مصرية عربية

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 01:37 ص
عصام خليل رئيس حزب
عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار
أمينة الدسوقى
عقدت لجنة الشئون العربية بــ«المصريين الأحرار»، اجتماعًا لمناقشة جدول أعمالها وأولويات التحرك خلال الفترة الراهنة، وابرزها بلوره فكرة إنشاء جمعيات صداقة مصرية _ عربية لتعزيز العلاقات وتوطيد أواصر الصلة.

وقال حسام رأفت، رئيس اللجنة، إنه عقب سلسلة من الاجتماعات لدراسة فكرة جمعيات الصداقة تبلورت الفكرة وأعد تصور متكامل وفق توجيهات رئيس الحزب الدكتور عصام خليل.

وأضاف "رأفت"، أن اللجنة أعدت تصورًا لعدد من مشروعات القوانين الخاصة بالمصريين في الخارج ومنها إنشاء مظلة تأمينية طبية للمقمين بالخارج؛ كما اعّد مشروع قانون خاص بالإعفاء الجمركي للمقيمين بالخارج لمدة 3 سنوات وأثره الإيجابي على الاقتصاد المصري.

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