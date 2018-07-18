نائب النوبة يحصل على موافقة الحكومة بمد عقد المعلمين المساعدين

حصل النائب يسن عبدالصبور، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة النوبة، على موافقة الحكومة بشأن مد عقد المعلمين المساعدين الذين تجاوزوا 3 سنوات دون التقدم للأكاديمية المهنية ذات العام الواحد للتثبيت لظروف خارجة عن إرادتهم.





وأكد مساعد الأمين العام للاتصال والإعلام بمجلس الوزراء في رده على النائب، أن الأكاديمية المهنية للمعلمين أفادت بأنه إعمالا لفتوى اللجنة الثانية لمجلس الدولة بمنح شهادة الصلاحية للمعلمين المساعدين الذين تجاوزوا الحد الأقصى للمدة اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للتعيين على وظيفة "معلم" أو ما يقابلها.



