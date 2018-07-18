ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

اليوم.. وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان الأوبرا الصيفي بالإسكندرية

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 06:03 ص
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
أحمد عبد العزيز
تفتتح وزيرة الثقافة، د. إيناس عبد الدايم، في الثامنة من مساء اليوم، الأربعاء، فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي بمدينتي الإسكندرية ودمنهور، والذى ينطلق بحفل للفنان علي الحجار، وفرقته الموسيقية على مسرح دار أوبرا الإسكندرية.

صرح بذلك د. مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، وأضاف أن الفعاليات تقام تحت إشراف د. مجدي بغدادي، رئيس البيت الفني للأوبرا، مشيرًا إلى أنها تستمر حتى 21 يوليو الجاري، بسلسلة من الحفلات يحيها نخبة من نجوم الغناء في مصر و الوطن العربي هم: ريهام عبد الحكيم، خالد سليم، وإيمان البحر درويش.

وأوضح "صابر"، أن الأوبرا تنتقل بمهرجانها إلى مسرح أوبرا دمنهور الذي يستضيف في الفترة من 19 إلى 22 يوليو، 4 حفلات لعدد من النجوم الشباب هم: أحمد ناصر، صابرين النجيلي، علي الهلباوي، محمد رشاد، والمغنية التونسية غالية بن علي.

وأشار إلى أن إدارة الأوبرا حرصت عند وضع برنامجها الصيفي على التنوع ليناسب جميع فئات المجتمع، موضحا أن الهدف الرئيسي من تكثيف الحفلات بعروس المتوسط نظرا لما تحظي به من إقبال ملايين المواطنين، ووصف ذلك بأنه فرصة جيدة لنشر الفنون الجادة واستثمار طاقات الشباب بأعتبارهم حجر الزاوية في بناء الوطن.

كما أشار إلى أن مهرجان الأوبرا الصيفي بمدينة الثغر يشمل أيضًا 10 حفلات على المسرح الروماني الآثري بمنطقة كوم الدكة، تقام بالتعاون مع وزارة الآثار، ويحييها مجموعة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، مؤكدا أهمية القوة الناعمة في الترويج للآثار التي تعد إحدى الركائز الهامة في دعم الاقتصاد المصري.

ترشيحاتنا

رسومات مسيئة لتريزا ماي وعمدة لندن في شوارع مدينة هولبورن

تعرّف على ترتيب الأهلي في مجموعته بعد «ثلاثية» تاونشيب

سياسى أمريكى يكشف سبب فضح بى بى سى ممارسات قطر الإرهابية في المنطقة

سكاي نيوز: انطلاق صافرات الإنذار في مرتفعات الجولان المحتلة

السكة الحديد تخرج عن صمتها بعد توقف قطار أبو قير على يد كمسري

6 فوائد غير متوقعة للشوفان.. وأمراض يمكن تجنبها بتناوله

الشبح الآسيوي يهدد ترامب بخسارة الحرب.. ويمنح إيران طوق النجاة.. إسرائيل تخدم اقتصاد طهران.. وروسيا تعرض مقايضة خبيثة.. الصين تستطيع معارضة أمريكا.. وكوريا واليابان تنتظران الرهان الرابح

برلماني: الفقير اللي مش قادر يربي أولاده يرحمنا ويرحم الدولة

رئيس رابطة الليجا: رونالدو رحل إلى يوفنتوس لأسباب مالية

المجتمعات العمرانية تحذر من المشروعات السكنية الوهمية.. فيديو

صبري فواز: الفن مفيهوش نمبر وان .. فيديو

مطار دبي يلغي مئات الرحلات الجوية لمدة 45 يوما

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إطلالة ياسمين علواني بفستان الزفاف.. صور

الدوامات المائية جرفت 6 أشخاص.. شاطئ النخيل يواصل ابتلاع مصطافي الإسكندرية

عشان تحافظ على صحتك .. 10 طرق لإدخال البروتين في أكلك اليومى

شيك وأنيق .. زينى جدران منزلك بأجمل درجات الرمادى

إعادة الحياة لمصنع تمور سيوة وتشغيله بعد توقف دام 14 عاما .. صور

فيديو

شاهد.. مشادة على الهواء بسبب دعم الطفل الثالث
برلماني: الفقير اللي مش قادر يربي أولاده يرحمنا ويرحم الدولة
تعمير القاهرة: الانتهاء من نفق النهضة 30 أكتوبر .. فيديو
برلمانية: رفع الدعم عن الطفل الثالث غير دستوري
السجيني يكشف ملاحظات البرلمان على برنامج الحكومة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟