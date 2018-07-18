اليوم.. وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان الأوبرا الصيفي بالإسكندرية

تفتتح وزيرة الثقافة، د. إيناس عبد الدايم، في الثامنة من مساء اليوم، الأربعاء، فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي بمدينتي الإسكندرية ودمنهور، والذى ينطلق بحفل للفنان علي الحجار، وفرقته الموسيقية على مسرح دار أوبرا الإسكندرية.





صرح بذلك د. مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، وأضاف أن الفعاليات تقام تحت إشراف د. مجدي بغدادي، رئيس البيت الفني للأوبرا، مشيرًا إلى أنها تستمر حتى 21 يوليو الجاري، بسلسلة من الحفلات يحيها نخبة من نجوم الغناء في مصر و الوطن العربي هم: ريهام عبد الحكيم، خالد سليم، وإيمان البحر درويش.





وأوضح "صابر"، أن الأوبرا تنتقل بمهرجانها إلى مسرح أوبرا دمنهور الذي يستضيف في الفترة من 19 إلى 22 يوليو، 4 حفلات لعدد من النجوم الشباب هم: أحمد ناصر، صابرين النجيلي، علي الهلباوي، محمد رشاد، والمغنية التونسية غالية بن علي.





وأشار إلى أن إدارة الأوبرا حرصت عند وضع برنامجها الصيفي على التنوع ليناسب جميع فئات المجتمع، موضحا أن الهدف الرئيسي من تكثيف الحفلات بعروس المتوسط نظرا لما تحظي به من إقبال ملايين المواطنين، ووصف ذلك بأنه فرصة جيدة لنشر الفنون الجادة واستثمار طاقات الشباب بأعتبارهم حجر الزاوية في بناء الوطن.



