شاهد.. ولادة على متن طائرة في الجو

قالت شركة الخطوط الملكية المغربية إن مسافرة وضعت مولودتها على متن الطائرة فى الجو، قبل أن تهبط الطائرة المتجهة من الدار البيضاء لكندا على مدرج المطار بدقائق معدودة.



شعرت السيدة الحامل بآلام الولادة على الرغم من كونها فى الشهر السابع من الحمل، بعد ساعات قليلة من الإقلاع، ولحسن حظها كانت هناك طبيبة على متن الطائرة.



وبعد مجهودات شاقة من الطبيبة والمضيفات تمت عملية الولادة بنجاح، بينما نقلت الأم وطفلتها إلى المستشفى فور هبوط الطائرة وحالتهما الصحية جيدة الآن.



ونشرت شركة الطيران المغربية على Facebook، صورة توثق لحظة ولادة للسيدة الكندية من أصل مغربي.