حساسين يطالب بلجنة لمواجهة أزمة الصرف الصناعي بالنيل

اتهم النائب سعيد حساسين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى بمجلس النواب حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بأنها السبب فى كل ما يحدث من انتهاكات خطيرة لنهر النيل خاصة التلوث الناتج عن الصرف الصناعى لمختلف الشركات والمصانع الواقعة بالقرب من نهر النيل بمختلف محافظات مصر من أسوان حتى فرعى النيل برشيد ودمياط.





وطالب "حساسين" فى طلب إحاطة بتشكيل لجنة محايدة تتفقد الشركات والمصانع التى تلقى بمخلفاتها خاصة الصرف الصناعى داخل نهر النيل، بحيث يتم الوقف الفورى لأى منشأة صناعية تلقى بمخلفاتها داخل نهر النيل.



