ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

حساسين يطالب بلجنة لمواجهة أزمة الصرف الصناعي بالنيل

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 07:01 ص
النائب سعيد حساسين
النائب سعيد حساسين
أحمد أيمن
اتهم النائب سعيد حساسين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى بمجلس النواب حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بأنها السبب فى كل ما يحدث من انتهاكات خطيرة لنهر النيل خاصة التلوث الناتج عن الصرف الصناعى لمختلف الشركات والمصانع الواقعة بالقرب من نهر النيل بمختلف محافظات مصر من أسوان حتى فرعى النيل برشيد ودمياط.

وطالب "حساسين" فى طلب إحاطة بتشكيل لجنة محايدة تتفقد الشركات والمصانع التى تلقى بمخلفاتها خاصة الصرف الصناعى داخل نهر النيل، بحيث يتم الوقف الفورى لأى منشأة صناعية تلقى بمخلفاتها داخل نهر النيل.

وأكد أن إلقاء الصرف الصناعى داخل النيل يتسبّب فى إصابة المواطنين بأمراض خطيرة، إضافة إلى نفوق الأسماك.

ترشيحاتنا

السكة الحديد تخرج عن صمتها بعد توقف قطار أبو قير على يد كمسري

شاهد.. إطلالة ياسمين علواني بفستان الزفاف.. صور

صبري فواز يطالب رشا نبيل بفاصل إعلاني لهذا السبب .. فيديو

شاهد.. مزارع يعثر على حفريتين تعودان إلى 8 ملايين سنة

مقتل شخصين في هجوم للقوات الموالية لحكومة نيكاراجوا ضد المعارضة

اليوم.. بدء حجز شقق العاصمة الجديدة بمقدم 100 ألف جنيه

مصر تفوز على كوريا 4 - صفر وتتصدر المجموعة في مونديال الأولمبياد الخاص بشيكاغو

استخدامات متعددة لبيكربونات الصوديوم.. أبرزها رقم 2

التموين: إضافة المواليد للأسر الأكثر احتياجاً بداية من أغسطس.. فيديو

ميلانيا ترامب تلفت الأنظار في حفل عشاء بقصر بلينهايم

الشرطة تحرر والدة تايسون جناح منتخب البرازيل بعد خطفها

عمر مروان: منح الجنسية للأجانب قرار جوازي وليس وجوبياً

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين صيف 2018 لصاحبات الأجسام الممتلئة.. صور

شاهد.. إطلالة ياسمين علواني بفستان الزفاف.. صور

الدوامات المائية جرفت 6 أشخاص.. شاطئ النخيل يواصل ابتلاع مصطافي الإسكندرية

عشان تحافظ على صحتك .. 10 طرق لإدخال البروتين في أكلك اليومى

شيك وأنيق .. زينى جدران منزلك بأجمل درجات الرمادى

فيديو

شاهد.. مشادة على الهواء بسبب دعم الطفل الثالث
برلماني: الفقير اللي مش قادر يربي أولاده يرحمنا ويرحم الدولة
تعمير القاهرة: الانتهاء من نفق النهضة 30 أكتوبر .. فيديو
برلمانية: رفع الدعم عن الطفل الثالث غير دستوري
السجيني يكشف ملاحظات البرلمان على برنامج الحكومة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟