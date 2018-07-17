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أخبار البلد

البيطريين تعقد ندوة عن المشروعات الصغيرة وطرق التمويل الميسرة

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 10:03 م
صدى البلد
آيات أحمد
تعقد النقابة العامة للأطباء البيطريين ندوة عامة، غدا الأربعاء، للأطباء البيطريين وطلبة السنة الأخيرة من كليات الطب البيطري، بعنوان "المشروعات الصغيره وطرق التمويل الميسرة".

وتنعقد الندوة، بالقاعة الكبرى في دار الحكمة، و من المقرر أن تناقش الجدوى الاقتصادية من فتح المشاريع الخاصة، بجانب التعرف على كيفية أن يصبح الطبيب رائدا للأعمال ومستثمر ناجح، وتعرض الندوة العديد من المشروعات الصغيرة للأطباء البيطريين.

ويحضر الندوة الدكتور خالد العامرى نقيب الأطباء البيطريين، ووكيل الكلية الدكتور البدرى ضيف، وعدد من اعضاء مجلس النقابة.

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