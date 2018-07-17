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منوعات

بعد السماح بقيادتهم للسيارة.. نساء السعودية يتدربن على الطيران

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 10:17 م
صدى البلد
محمد البرمي
تلقت أكاديمية أوكسفورد للطيران، وهي أكاديمية رائدة في مجال التدريب على الطيران وتعيين الطواقم، طلبات التحاق من مئات النساء اللائي يأملن في بدء التدريب في سبتمبر في فرع جديد للأكاديمية في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

وقالت دلال يشار التي تأمل في أن تصبح قائدة طائرة مدنية ”أنا بشوف إنها فرصة رائعة خصوصا للمرأة بأنها توفر لها أكاديمية عريقة زي أوكسفورد.. الناس كانت تطلع برا بعثات وهذا شيء يكون صعب على المرأة أكتر من الرجل“.

وأضافت ”جه (جاء) الانفتاح للمرأة في جميع المجالات بإمكانها تبدع في كل إلي تبغاه (تريده).. ما صرنا في زمن إن لأ المجالات تبقى محدودة.. المرأة الآن مفتوح لها في كل مجال.. عندك الرغبة.. عندك القدرة.“

والأكاديمية جزء من مشروع يتكلف 300 مليون دولار ويتضمن ثلاث مراحل، أولها أكاديمية الطيران التي تقبل حاليا طلبات الالتحاق. وتشمل المرحلتان الأخريان من المشروع مدرسة لصيانة الطائرات ومركزا دوليا لمحاكاة الطيران في المطار.

وقال المدير التنفيذي للأكاديمية في الدمام عثمان المطيري لـ"رويترز" إن الطلاب سيقضون ثلاثة أعوام من التدريب الأكاديمي والعملي في الأكاديمية.

ورُفع الشهر الماضي حظر على قيادة النساء للسيارات، كان يعتبر رمزا على قمع النساء في المملكة، في إطار إصلاحات شاملة دفع بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتخفيف القيود الاجتماعية.

ورحب حلفاء غربيون برفع الحظر باعتباره دليلا على اتجاه تقدمي جديد في السعودية لكن رافقته حملة على المعارضين شملت بعض النشطاء الذين كانوا يدعون لرفع الحظر.

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