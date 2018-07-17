محافظ كفر الشيخ يشارك في مؤتمر بلاعيم للاكتشافات البترولية

شارك اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر بلاعيم للاكتشافات البترولية الجديدة بالبرلس، بحضور الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، والمهندس سمير زايد، مدير عام العمليات وعضو مجلس إدارة، واللواء شكري الجندي، عضو مجلس النواب، والمهندس أسامة نورالدين، وكيل وزارة البترول، واللواء ممدوح طه سكرتير عام محافظة دمياط، والدكتور أشرف أبو المجد، مساعد رئيس إيجاس للبيئة، والكيميائي محمد عبدالله، مدير عام مشروعات البترول وجهاز شئون البيئة، وعدد من قيادات قطاع البترول والقيادات التنفيذية بمحافظتي كفر الشيخ والدقهلية.



وتضمن المؤتمر شرح مشروع تنمية حقل نيدوكو " نورس _ بلطيم "، ودراسة تقييم الاثر البيئي والاجتماعي للمشروع والهدف من جلسة التشاور المجتمعي، ودراسات المسح البيئي الاجتماعي، وذلك لوضع الحلول المثلى لحماية البيئة وخطة تنفيذ المشروع واعتماد الدراسات من وزارة البيئة مرورًا بالشركة القابضة للغازات الطبيعية، كما تم شرح مشروع انشاء وتشغيل محطة معالجة الغاز الطبيعي لتنمية حقل شمال نيدوكو، وانشاء وتشغيل خط الغاز المقترح وقطره 24 بوصة وطولة 7 كم ، لنقل الغاز الطبيعى من منصة تجميع القرعة فى الشمال الى مصنع أبوماضى فى الجنوب.



وشملت جلسة التشاور المجتمعى لمشروعات تنمية حقل نيدوكو شمال غرب وتنمية حقل بلطيم جنوب غرب، ومشروع تطوير حقل نيدوكو_المرحلة الثالثة, حيث تم وضع حقل نيدوكو على خريطة الانتاج في أغسطس 2018 بطاقة انتاجية تصل الى ١.٦ مليار قدم مكعب من الغاز في اليوم حيث يتم حاليًا معالجة الغاز الناتج من آبار نيدوكو في تسهيلات الانتاج المبكر( EpF l & ll ) والتي تقع بالقرب من مجمع آبار حقل نيدوكو تم ضخه في الشبكة القومية للغاز التابعة لشركة جاسكو بمعدلات تصل الى 10 مليون متر مكعب في اليوم، فيما يوجه الجزء المتبقى حوالى 15 مليون متر مكعب فى اليوم الى محطة أبوماضى مرورًا بمحطة القرعة حيث يتم استخلاص غاز البوتاجاز ( LPG ).