ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ كفر الشيخ يشارك في مؤتمر بلاعيم للاكتشافات البترولية

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 10:09 م
اللواء السيد نصر،
اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان
شارك اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر بلاعيم للاكتشافات البترولية الجديدة بالبرلس، بحضور الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، والمهندس سمير زايد، مدير عام العمليات وعضو مجلس إدارة، واللواء شكري الجندي، عضو مجلس النواب، والمهندس أسامة نورالدين، وكيل وزارة البترول، واللواء ممدوح طه سكرتير عام محافظة دمياط، والدكتور أشرف أبو المجد، مساعد رئيس إيجاس للبيئة، والكيميائي محمد عبدالله، مدير عام مشروعات البترول وجهاز شئون البيئة، وعدد من قيادات قطاع البترول والقيادات التنفيذية بمحافظتي كفر الشيخ والدقهلية.

وتضمن المؤتمر شرح مشروع تنمية حقل نيدوكو " نورس _ بلطيم "، ودراسة تقييم الاثر البيئي والاجتماعي للمشروع والهدف من جلسة التشاور المجتمعي، ودراسات المسح البيئي الاجتماعي، وذلك لوضع الحلول المثلى لحماية البيئة وخطة تنفيذ المشروع واعتماد الدراسات من وزارة البيئة مرورًا بالشركة القابضة للغازات الطبيعية، كما تم شرح مشروع انشاء وتشغيل محطة معالجة الغاز الطبيعي لتنمية حقل شمال نيدوكو، وانشاء وتشغيل خط الغاز المقترح وقطره 24 بوصة وطولة 7 كم ، لنقل الغاز الطبيعى من منصة تجميع القرعة فى الشمال الى مصنع أبوماضى فى الجنوب.

وشملت جلسة التشاور المجتمعى لمشروعات تنمية حقل نيدوكو شمال غرب وتنمية حقل بلطيم جنوب غرب، ومشروع تطوير حقل نيدوكو_المرحلة الثالثة, حيث تم وضع حقل نيدوكو على خريطة الانتاج في أغسطس 2018 بطاقة انتاجية تصل الى ١.٦ مليار قدم مكعب من الغاز في اليوم حيث يتم حاليًا معالجة الغاز الناتج من آبار نيدوكو في تسهيلات الانتاج المبكر( EpF l & ll ) والتي تقع بالقرب من مجمع آبار حقل نيدوكو تم ضخه في الشبكة القومية للغاز التابعة لشركة جاسكو بمعدلات تصل الى 10 مليون متر مكعب في اليوم، فيما يوجه الجزء المتبقى حوالى 15 مليون متر مكعب فى اليوم الى محطة أبوماضى مرورًا بمحطة القرعة حيث يتم استخلاص غاز البوتاجاز ( LPG ).
محافظ كفر الشيخ يشارك في مؤتمر بلاعيم للاكتشافات البترولية
محافظ كفر الشيخ يشارك في مؤتمر بلاعيم للاكتشافات البترولية
محافظ كفر الشيخ يشارك في مؤتمر بلاعيم للاكتشافات البترولية

ترشيحاتنا

وزير الرياضة يكشف حقيقة استضافة مصر مونديال 2030

شاب يقتل والده طعنًا لمنعه من إعطائه الدواء بالشرقية

مبلغ مالى ضخم لـ كاريلو بعد الانتقال للهلال السعودى

زوجة أمير قطر تحرض ضد السعودية: مكة ليست مستقلة كالفاتيكان

شاهد.. سيرجيو راموس يطلب يد حبيبته للزواج بعد إنجاب 3 أطفال

جروس: معسكر الزمالك في ألمانيا نموذجي.. فيديو

تشكيلة نارية للأهلي في مواجهة تاونشيب بدوري الأبطال

كارتيرون خسر مرتين فقط في المواجهة الأولى كمدرب قبل مواجهة تاونشيب

15 دقيقة.. استحواذ أهلاوي وعجز عن فك شفرات دفاع تاونشيب .. صور

زيدان يقترب من توجيه صدمة جديدة إلى ريال مدريد

هاشتاج #بي_بي_سي_تفضح_ارهاب_قطر تريند في أقل من ساعتين.. فيديو

الترجي يتأخر بهدفين أمام كمبالا سيتي بدوري الأبطال

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان تحافظ على صحتك .. 10 طرق لإدخال البروتين في أكلك اليومى

شيك وأنيق .. زينى جدران منزلك بأجمل درجات الرمادى

إعادة الحياة لمصنع تمور سيوة وتشغيله بعد توقف دام 14 عاما .. صور

وعد البحري بإطلالة غير تقليدية في ألبومها الجديد.. صور

حقيقة أم خيال.. أطعمة تنظف المنزل أبرزها الكاتشب

فيديو

حسب الله: إسقاط عضوية بعض النواب لا علاقة له بتصفية الحسابات.. فيديو
متحدث البرلمان يكشف عن تفاصيل التحقيق مع 4 نواب .. فيديو
سلامة الجوهري: الأمن القومي المصري خط أحمر ولا يمكن لأحد مساسه.. فيديو
هاشتاج #بي_بي_سي_تفضح_ارهاب_قطر تريند في أقل من ساعتين.. فيديو
سامح حسين: الرجل الأخطر مستوحى من أفلام الأبيض والأسود .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟