العثور على جثة سيدة متحللة داخل شقتها بأبو سلطان

عثرت الأجهزة الأمنية بمركز ومدينة فايد بمحافظة الاسماعيلية، علي جثة متحللة لسيدة مطلقة داخل شقتها بأبو سلطان.



وقالت شهود عيان، إن السيدة تعاني من اضطرابات نفسية، وكانت تسكن بمفودها في إحدي الوحدات السكنية بعد انفصالها عن زوجها، حيث كانت تعمل مدرسة بمدرسة فايد الصناعية.



وعثرت الاجهزة الامنية علي جثة تغريد حسن فى مساكن الإقتصادية بابوسلطان متحللة.. وذلك عندما شم الجيران رائحة منبعثة من مسكن المتوفية، وتم إبلاغ المباحث وجاري التحقيق فى ملابسات الواقعة.

