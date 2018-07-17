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أخبار العالم

مقتل وإصابة 20 عنصرا من طالبان في هجوم لتنظيم داعش بأفغانستان

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 10:16 م
الأفغانية
الأفغانية
أ ش أ
استهدف انتحاري تابع لتنظيم (داعش) الإرهابي جنازة لقيادي في حركة طالبان في شمال أفغانستان، ما أسفر عن سقوط 20 قتيلا وجريحا .

ونسبت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية إلى متحدث باسم الجيش في الإقليم قوله إن الحادث وقع بعد ظهر اليوم /الثلاثاء/ في منطقة سياد في إقليم سربل .

وقال المتحدث إن قيادي طالبان الذي كان يتم تشييعه اليوم قتل في اشتباكات مع تنظيم داعش أمس /الاثنين/ وقتل أحد أشقاءه في هجوم اليوم، موضحا أن عدد الذين قتلوا لا يقل عن 15 شخصا بينما أصيب خمسة آخرين .

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