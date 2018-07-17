مقتل وإصابة 20 عنصرا من طالبان في هجوم لتنظيم داعش بأفغانستان

استهدف انتحاري تابع لتنظيم (داعش) الإرهابي جنازة لقيادي في حركة طالبان في شمال أفغانستان، ما أسفر عن سقوط 20 قتيلا وجريحا .



ونسبت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية إلى متحدث باسم الجيش في الإقليم قوله إن الحادث وقع بعد ظهر اليوم /الثلاثاء/ في منطقة سياد في إقليم سربل .



وقال المتحدث إن قيادي طالبان الذي كان يتم تشييعه اليوم قتل في اشتباكات مع تنظيم داعش أمس /الاثنين/ وقتل أحد أشقاءه في هجوم اليوم، موضحا أن عدد الذين قتلوا لا يقل عن 15 شخصا بينما أصيب خمسة آخرين .

