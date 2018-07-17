السفير محمد إدريس: التنمية المستدامة أتاح الفرصة للشباب لاستعراض تجاربهم.. فيديو

أكد السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ، أهمية مشاركة مصر في فعاليات المنتدى السياسى رفيع المستوى للتنمية المستدامة بمجموعة الـ٧٧ والصين.



وأشار ادريس خلال لقائه ببرنامج يحدث في نيويورك -"NewEgypt" الذي يبث من الولايات المتحدة الأمريكية إلى نشاط مصر المكثف على المستوى الدولي متعدد الأطراف، وإلى أهمية تواجد وزارة التخطيط، الإصلاح الإداري والشباب المصريين بهذه المناسبة.



أضاف أن أهمية هذا المنتدى السياسي تكمن في مستقبل التنمية المستدامة التي نسعى لتحقيقها ، وأن التنمية المستدامة تشمل ثلاثة أبعاد رئيسية "الاقتصادي، الاجتماعي و البيئي "، كما أن مشاركة الشباب المصريين أتاحت لهم استعراض التجارب الناجحة ومناقشة كيفية توفير فرص عمل للشباب.



وتابع أن المنتدي تناول موضوعات أخري كــ المرأة و التمكين الاقتصادي لها ، والقضايا المتعلقة بالمستقبل كالعلوم و التكنولوجيا .



وذكر السفير محمد إدريس في نهاية الحوار أهمية دور مصر بالتنمية المستدامة ودورها في التنمية بشكل عام في المنطقة ، واستعراض تجاربنا في مثل هذه المنتديات يجعلنا نفيد و نستفيد و نتشارك في معرفة حلول للمشاكل الراهنة بالوقت الحالي لدينا ولدي الدول الأخري.





