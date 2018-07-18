بدء عمليات الاطلاع على أوراق طلاب الثانوية المتظلمين.. اليوم

أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم ، أنه في إطار سير أعمال تظلمات الثانوية العامة ، سوف تبدأ عملية السماح لأول مجموعة من طلاب الثانوية العامة المتظلمين ، بالإطلاع على صورة كراستهم الامتحانية في المادة المتظلم منها، ابتداءًا من اليوم الأربعاء الموافق 18 يوليو 2018 ، وذلك بمقرات لجان النظام والمراقبة التابع لها الطالب فى كل محافظة.



وقال حجازي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" : أن الطالب المتظلم عليه أن يحضر إلى لجنة التظلم ومعه ولي أمره فقط وليس مدرس المادة.



وشدد حجازي على أن الوزارة تتعهد بأن أي طالب سيثبت من خلال فحص تظلمه أنه له حق في أي درجات زيادة مستحقة سيحصل عليها فورًا ، وأضاف قائلًا : إذا كان الطالب أجاب على السؤال إجابتين صحيحتين سيصحح الاثنان، ويحصل الطالب على الدرجة الأعلي.



جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم كانت قد أعلنت عن بدء قبول تظلمات طلاب الثانوية العامة ابتداءا من الأحد الموافق 2018/7/15 ، و لمدة (ثلاثون يومًا) .



وتتمثل ضوابط تقديم التظلمات فيما يلي :



-سداد مبلغ (مائة جنيه) عن كل مادة يرغب الطالب في تقديم التظلم بشأنها بأحد البنوك الوطنية لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، على حساب رقم (2/88040/450/9)، بالبنك المركزي المصري،أو الحساب رقم (1543070416719000014) بالبنك الأهلي المصري، أو الحساب رقم (1050001000036407) ببنك مصر.



- تقدم طلبات الاطلاع في المادة أو المواد المطلوب الاطلاع عليها لمندوب لجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمديريات التعليمية التي تتبع اللجنة، أو بالمقار التي حددتها اللجنة مرفقًا بها الإيصال الدال علي السداد.



- تبدأ تظلمات الثانوية العامة للعام 2018 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15/7/2018، بحيث يتقدم الطالب أو ولي الأمر بطلب التظلم في المديرية التعليمية التابع لها مرفقًا به إيصال السداد وشهادة الدرجات وصورة البطاقة.



- مواعيد الاطلاع تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا بمقر لجنة النظام والمراقبة المختصة.



- يلتزم الطالب/ الطالبة بالتواجد بمقر لجنة النظام والمراقبة في الموعد المحدد له للاطلاع ومن يتخلف عن الموعد المحدد له، ليس من حقه التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى.



- تقتصر عملية الاطلاع للطالب علي صورة ضوئية من كراسة الامتحان وليس الكراسة الأصلية.



- يُشترط حضور الطالب بنفسه للاطلاع على صورة كراسة الامتحان وتدوين ملاحظاته بشأنها بخط يده فى النموذج المعد لذلك عند الاطلاع على صورة كراسة الامتحان، وذلك فى الحالات الآتية:



1- وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة .



2- عدم صحة جمع جزئيات درجات كل سؤال من الداخل، أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة .



3- الخطأ فى جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة.



4- يحق للطالب تدوين أية ملاحظات أخرى بخلاف ما سبق ذكره إذا ما رأى الطالب إنها ذات تأثير على مجموع درجاته بالمادة المتظلم من درجاتها.



-يحظر نهائيًا استخدام الهاتف المحمول أثناء عملية الاطلاع.



- يقوم الطالب بالتواصل والمتابعة مع لجنة النظام والمراقبة المختصة خلال الفترة الزمنية التى تحددها اللجنة لذلك لمعرفة نتيجة تظلمه.



- إذا ثبت حق الطالب في تعديل درجاته بالزيادة يتم إخطار الطالب على محل سكنه بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بهذا التعديل.



-تتولي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (الإدارة العامة للامتحانات) اتخاذ إجراءات إخطار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مكتب تنسيق القبول بالجامعات) بنتيجة الطالب/ الطالبة بعد تعديل درجات المادة، أو المواد المتظلم فيها بحيث يتم عمل التنسيق علي هذا الأساس.