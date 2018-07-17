رقصة مثيرة لـ وليد أزارو احتفالا بهدفه في شباك تاونشيب.. فيديو وصور

سجل وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هدف فريقه الأول أمام ضيفه تاونشيب البتسواني، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدوري أبطال أفريقيا.



جاء هدف الأهلي فى الدقيقة 37 من زمن المباراة بعد تمريرة طولية من النيجيري جونيو آجاي ليسجل ازاراو هدف الأهلي الأول فى الفريق البتسواني.



واحتفل اللاعب المغربي وليد أزاراو برقصة مثيرة دفعت جماهير الأهلي المتواجدة فى مدرجات ملعب برج العرب إلى التشجيع بحماس لصاحب هدف الأهلي الوحيد فى المباراة حتى الان.