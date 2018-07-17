ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

رقصة مثيرة لـ وليد أزارو احتفالا بهدفه في شباك تاونشيب.. فيديو وصور

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 10:03 م
وليد أزارو
وليد أزارو
محمد رشاد
سجل وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هدف فريقه الأول أمام ضيفه تاونشيب البتسواني، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدوري أبطال أفريقيا.

جاء هدف الأهلي فى الدقيقة 37 من زمن المباراة بعد تمريرة طولية من النيجيري جونيو آجاي ليسجل ازاراو هدف الأهلي الأول فى الفريق البتسواني.

واحتفل اللاعب المغربي وليد أزاراو برقصة مثيرة دفعت جماهير الأهلي المتواجدة فى مدرجات ملعب برج العرب إلى التشجيع بحماس لصاحب هدف الأهلي الوحيد فى المباراة حتى الان.
رقصة مثيرة لـ وليد أزارو احتفالا بهدفه في شباك تاونشيب.. فيديو وصور
رقصة مثيرة لـ وليد أزارو احتفالا بهدفه في شباك تاونشيب.. فيديو وصور
رقصة مثيرة لـ وليد أزارو احتفالا بهدفه في شباك تاونشيب.. فيديو وصور
رقصة مثيرة لـ وليد أزارو احتفالا بهدفه في شباك تاونشيب.. فيديو وصور
رقصة مثيرة لـ وليد أزارو احتفالا بهدفه في شباك تاونشيب.. فيديو وصور
رقصة مثيرة لـ وليد أزارو احتفالا بهدفه في شباك تاونشيب.. فيديو وصور
رقصة مثيرة لـ وليد أزارو احتفالا بهدفه في شباك تاونشيب.. فيديو وصور
رقصة مثيرة لـ وليد أزارو احتفالا بهدفه في شباك تاونشيب.. فيديو وصور
رقصة مثيرة لـ وليد أزارو احتفالا بهدفه في شباك تاونشيب.. فيديو وصور
رقصة مثيرة لـ وليد أزارو احتفالا بهدفه في شباك تاونشيب.. فيديو وصور
رقصة مثيرة لـ وليد أزارو احتفالا بهدفه في شباك تاونشيب.. فيديو وصور
رقصة مثيرة لـ وليد أزارو احتفالا بهدفه في شباك تاونشيب.. فيديو وصور
رقصة مثيرة لـ وليد أزارو احتفالا بهدفه في شباك تاونشيب.. فيديو وصور
رقصة مثيرة لـ وليد أزارو احتفالا بهدفه في شباك تاونشيب.. فيديو وصور
رقصة مثيرة لـ وليد أزارو احتفالا بهدفه في شباك تاونشيب.. فيديو وصور
رقصة مثيرة لـ وليد أزارو احتفالا بهدفه في شباك تاونشيب.. فيديو وصور
رقصة مثيرة لـ وليد أزارو احتفالا بهدفه في شباك تاونشيب.. فيديو وصور
رقصة مثيرة لـ وليد أزارو احتفالا بهدفه في شباك تاونشيب.. فيديو وصور
رقصة مثيرة لـ وليد أزارو احتفالا بهدفه في شباك تاونشيب.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

أحمد موسى يطلق هاشتاج بي بي سي تفضح إرهاب قطر

برلماني يوضح شروط حصول الأجنبي على الجنسية المصرية .. فيديو

حبس المطرب الشعبى محمود الحسينى 3 أشهر لضرب زوجته

شاهد.. سيرجيو راموس يطلب يد حبيبته للزواج بعد إنجاب 3 أطفال

خبير اقتصادي: إنشاء الصندوق السيادي مبكرا كان سيجنبنا تعويم الجنيه

5 تحديات تواجه كريستيانو رونالدو في يوفنتوس الإيطالي

الأهلي ينهي الشوط الأول بهدف أزاراو أمام تاون شيب بدوري الأبطال.. فيديو وصور

العثور على جثة سيدة متحللة داخل شقتها بأبو سلطان

15 دقيقة.. استحواذ أهلاوي وعجز عن فك شفرات دفاع تاونشيب .. صور

ننشر تفاصيل شكوى النادي الأهلي ضد برنامج نجم الجماهير

عبد العال: بعض النواب يسعون لاختطاف المجلس وسيتم إسقاط عضويتهم

والدة الظاهرة الفرنسية تفتح النار على نيمار وألفيش بسبب السخرية من مبابى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان تحافظ على صحتك .. 10 طرق لإدخال البروتين في أكلك اليومى

شيك وأنيق .. زينى جدران منزلك بأجمل درجات الرمادى

إعادة الحياة لمصنع تمور سيوة وتشغيله بعد توقف دام 14 عاما .. صور

وعد البحري بإطلالة غير تقليدية في ألبومها الجديد.. صور

حقيقة أم خيال.. أطعمة تنظف المنزل أبرزها الكاتشب

فيديو

حسب الله: إسقاط عضوية بعض النواب لا علاقة له بتصفية الحسابات.. فيديو
متحدث البرلمان يكشف عن تفاصيل التحقيق مع 4 نواب .. فيديو
سلامة الجوهري: الأمن القومي المصري خط أحمر ولا يمكن لأحد مساسه.. فيديو
هاشتاج #بي_بي_سي_تفضح_ارهاب_قطر تريند في أقل من ساعتين.. فيديو
سامح حسين: الرجل الأخطر مستوحى من أفلام الأبيض والأسود .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟