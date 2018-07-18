تنسيق الجامعات 2018.. 60 ألف طالب سجلوا رغباتهم بالمرحلة الأولى

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على تنسيق قبول الجامعات 2018، أن عدد طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الأولى الذين سجلوا رغباتهم بتنسيق الجامعات 2018، بلغ نحو 60 ألف طالب وطالبة منذ فتح باب التسجيل حتى الآن.



