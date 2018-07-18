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تعليم

تنسيق الجامعات 2018.. 60 ألف طالب سجلوا رغباتهم بالمرحلة الأولى

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 01:02 ص
صدى البلد
ابراهيم الديب و مي شاهين
أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على تنسيق قبول الجامعات 2018، أن عدد طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الأولى الذين سجلوا رغباتهم بتنسيق الجامعات 2018، بلغ نحو 60 ألف طالب وطالبة منذ فتح باب التسجيل حتى الآن.

يذكر أن الحد الأدنى للمرحلة الأولى، للشعبة العلمية 394 درجة فأكثر أي بنسبة 96.10% بمجموع عدد الطلاب 28001 طالب، والشعبة الهندسية بحد أدنى 385 درجة فأكثر أي بنسبة 93.90% فأكثر بعدد طلابي 15267 والشعبة الأدبية، بحد أدنى 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80.00% فأكثر83539 طالبًا، 126807 طلاب.

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