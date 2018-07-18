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اقتصاد

الفريق مميش يفتتح المؤتمر الدولي الخامس لأمراض القلب بالإسماعيلية.. اليوم

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 03:04 ص
صدى البلد
قسم الاقتصاد
يفتتح رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، اليوم "الأربعاء"، المؤتمر الدولي الخامس لمستشفيات هيئة قناة السويس لأمراض القلب بالإسماعيلية والذي تنظمه مستشفى الهيئة بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب بمشاركة كبار علماء القلب.

وقال رئيس المؤتمر مدير مستشفى هيئة قناة السويس الدكتور صفوت الرفاعي: "إن المؤتمر هذا العام يضم عددًا كبيرًا من ورش العمل المتميزة عن أمراض القلب والطب الرياضي والطب الصيدلي وحقوق المريض، كما ستعقد محاضرات تضم كل أفرع القلب وشعبه بالتعاون مع بيت القلب المصري والجمعية المصرية لأمراض القلب".

وأضاف الرفاعي: "أن الورش ستشمل التنوع من بينها الطب الوقائي والحماية من أمراض القلب وإعادة تأهيل مرضى القلب، الصيدلة الإكلينيكية، الأنسولين ومرضى القلب، رسم القلب الكهربائي والقسطرة باستخدام المحاكيات"، مشيرا إلى أن المؤتمر يكشف لأول مرة عن جهاز محاكاة لأمراض القلب لخدمة المواطن.. مؤكدا سعي علماء القلب إلى تقديم كل ماهو جديد فيما يتعلق بأمراض القلب والتقنيات الحديثة في العلاج وطرق الوقاية منه.

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