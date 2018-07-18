الفريق مميش يفتتح المؤتمر الدولي الخامس لأمراض القلب بالإسماعيلية.. اليوم

يفتتح رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، اليوم "الأربعاء"، المؤتمر الدولي الخامس لمستشفيات هيئة قناة السويس لأمراض القلب بالإسماعيلية والذي تنظمه مستشفى الهيئة بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب بمشاركة كبار علماء القلب.





وقال رئيس المؤتمر مدير مستشفى هيئة قناة السويس الدكتور صفوت الرفاعي: "إن المؤتمر هذا العام يضم عددًا كبيرًا من ورش العمل المتميزة عن أمراض القلب والطب الرياضي والطب الصيدلي وحقوق المريض، كما ستعقد محاضرات تضم كل أفرع القلب وشعبه بالتعاون مع بيت القلب المصري والجمعية المصرية لأمراض القلب".



