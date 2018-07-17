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العثور على مقبرة جماعية بريف حمص في سوريا

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 10:16 م
العثور على مقبرة
العثور على مقبرة جماعية بريف حمص في سوريا
حسام رضوان
أفادت مصادر خاصة لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الجهات الأمنية السورية عثرت على مقبرة جماعية بين مدينة تلبيسة وبلدة المكرمية بريف حمص الشمالي.

وأضافت المصادر أن المقبرة الجماعية كانت تحوي 10 جثث مجهولة الهوية، تم انتشالها ونقلها إلى مستشفى حمص العسكري لتحديد هوياتها.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق في مايو الماضي بين الحكومة السورية والفصائل المسلحة التي كانت تسيطر على ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي، بمساعدة الجهود التي بذلها مركز المصالحة الروسي في سوريا.

وانتهى الاتفاق بإخراج المجموعات المسلحة من الريفين، بما فيها محور الرستن-تلبيسة، إلى جرابلس وإدلب، بعد تسليمهم السلاح الثقيل والمتوسط والعتاد والذخائر وتسوية أوضاع المسلحين الراغبين بالتسوية، مما أدى إلى دخول الجيش السوري إلى المنطقة وفتح الطريق الدولي بين حمص وحماة.




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