ترامب بعد القمة: بوتين قوي للغاية

كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفيه أمس الإثنين التواطؤ مع التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية عام 2016 ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "قوي للغاية". جاء ذلك في مقابلة مع فوكس نيوز في أعقاب القمة بين الزعيمين الأمريكي والروسي في هلسنكي.



وكان ترامب قد رفض في وقت سابق خلال مؤتمر صحفي إلقاء اللوم على الزعيم الروسي في التدخل في الانتخابات، مُلقيا بظلال من الشك على النتائج التي توصلت إليها وكالات مخابرات أمريكية ومثيرا عاصفة من الانتقادات في الداخل.



والتقى ترامب مع بوتين وجها لوجه خلف الأبواب المغلقة في قمة طال انتظارها.



وقبل بدء القمة أنحى ترامب باللائمة في تدهور العلاقات بين البلدين على "حماقة وغباء" بلاده في السابق.



