بدء مقابلات اختيار معلمي المدارس اليابانية اليوم بأحد الفنادق.. كشف طبي ونفسي للمتقدمين بمستشفيات القوات المسلحة.. وصدى البلد ينشر الأوراق المطلوبة

المقابلات ستستمر لمدة 10 أيام بمحافظة القاهرة

تحقيق مبدأ المساواة والحيادية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين واختيار أفضل العناصر تربويًا ونفسيًا





أعلن الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المقابلات الشخصية لتقييم المعلمين المتقدمين للعمل بالمدارس اليابانية، ستبدأ 18 يوليو الجاري، وتستمر لمدة 10 أيام، وذلك بمحافظة القاهرة لـ (22) محافظة التى يتواجد بها مدارس يابانية، وفق الضوابط والمعايير التي حددتها الوزارة، وذلك لاختيار أفضل الكوادر.





وأشار "خيري" إلى أنه تشارك فى لجان التقييم جهات مختلفة وهى: أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب، وجامعات (القاهرة، وعين شمس، وحلوان)، ومن المجتمع المدني، وكبار الكٌتاب من الصحف القومية والخاصة ، وكٌتاب الرأي من الصحف القومية، والخاصة ومنها: (الأهرام، والأخبار، والجمهورية والشروق)، بالإضافة إلى المتخصصين التربويين من الوزارة، ومن كليات التربية؛ لافتًا إلى أن هذا التنوع يأتي من أجل تحقيق مبدأ المساواة والحيادية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، واختيار أفضل العناصر تربويًا ونفسيًا، بالإضافة إلى إجراء اختبار للياقة البدنية.





من جانبها.. أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسائل عبر البريد الإلكتروني، إلى المعلمين المتقدمين للعمل بالمدارس المصرية اليابانية، أكدت خلالها أن المقابلات الشخصية سوف تتم بفندق حرس الحدود بمصر الجديدة، مشيرةً إلى أنه سيتم عمل كشف طبي ونفسي للمتقدمين بمراكز القوات المسلحة، حيث تحدد أن يكون الكشف الطبي للذكور بمستشفى كوبري القبة العسكري، والكشف الطبي للإناث بمستشفى المعادي العسكري.





وأوضحت الوزارة في رسائلها المرسلة عبر البريد الإلكتروني أن الأوراق المطلوب من المعلمين المتقدمين تجهيزها هي: أصل البطاقة وشهادة الميلاد وغيرها من الأوراق الشخصية، وأصل الأوراق التعليمية بما فيها شهادة المؤهل الدراسي وشهادة الدبلوم التربوي وغيرها، وصحيفة الحالة الجنائية للمتقدم من خارج وزارة التربية والتعليم موجهة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبيان حالة حديث بحد أقصى 3 أيام قبل موعد المقابلة الشخصية للعاملين بوزارة التربية والتعليم، ونسخة من تقرير الكفاية عن آخر عامين ، وأصل أو صورة طبق الأصل من أي شهادة علمية أو خبرة أو حضور دورات أو مؤتمر تمت الاشارة إليه في طلب التقدم، وتجهيز صورة ضوئية من كل هذه المستندات السابق ذكره لتسليمها لأمانة لجنة المقابلة الشخصية بعد الاطلاع على الأصل.





وشددت الوزارة على أنه في حالة الاعتذار عن الموعد المحدد لأي سبب لابد من إرسال بريد إلكتروني قبل الميعاد المحدد بـ 48 ساعة لتسجيل الاعتذار وإلا سيتم استبعادكم بشكل نهائي علمًا بأن الموعد المحدد للمقابلة غير قابل للتغيير.





جدير بالذكر، أنه كان قد تقدم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية 28 ألف معلم على مستوى الجمهورية، ومن المقرر أن يتم اختيار 1270 معلما فقط للعمل في أول مجموعة مدارس يابانية سيتم تشغيلها في سبتمبر القادم، وسيتم تدريب المعلمين الذين سيتم اختيارهم خلال شهري يوليو وأغسطس.



