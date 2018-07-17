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أخبار العالم

النواب الأمريكي: المجلس قد يدرس فرض عقوبات جديدة على روسيا

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 10:17 م
رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب الأمريكي
رويترز
قال بول رايان رئيس مجلس النواب الأمريكي اليوم الثلاثاء إنه مستعد لدراسة فرض المزيد من العقوبات على روسيا وجدد تأييده لما توصلت إليه أجهزة المخابرات الأمريكية عن تدخل روسيا في انتخابات عام 2016.

وقال متحدثا للصحفيين بعد يوم من لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا رأت لجان الكونجرس ضرورة لفرض المزيد من العقوبات "سيسعدني بحث ذلك الأمر".

وأضاف "روسيا حكومة تشكل تهديدا ولا تشترك معنا في المصلحة ولا تشترك معنا في القيم".

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