ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

المحكمة الدستورية في إسبانيا تعرقل أحدث محاولة لاستقلال قطالونيا

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 10:22 م
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية في إسبانيا
رويترز
قالت المحكمة الدستورية في إسبانا اليوم الثلاثاء إنها أوقفت إجراء أقره برلمان إقليم قطالونيا لاستئناف خطوات إعلان استقلال الإقليم الثري الواقع في شمال شرق البلاد.

جاء تعليق المحكمة رسميا لاقتراح الانفصال، الذي أقره برلمان قطالونيا في برشلونة في الخامس من يوليو تموز، بعد طعن قدمته الحكومة المركزية في مدريد.

ويحق لبرلمان الإقليم الطعن على قرار المحكمة خلال 20 يوما. وقالت المحكمة الدستورية والحكومة الإسبانية إنه لا يحق لقطالونيا إجراء استفتاء على الاستقلال بموجب الدستور.

كانت قطالونيا قد أعلنت الاستقلال من جانب واحد في أكتوبر تشرين الأول الماضي عقب استفتاء، فيما دفع رئيس الوزراء السابق ماريانو راخوي إلى فرض الحكم المركزي المباشر على الإقليم والدعوة إلى انتخابات إقليمية فازت فيها أيضا الأحزاب المؤيدة للاستقلال بالأغلبية البرلمانية.

وقال زعيم الإقليم الجديد كيم تورا إن الحملة الانفصالية ستستمر.

ويتبنى رئيس الوزراء الإسباني الجديد بيدرو سانتشيث نهجا أكثر مرونة من راخوي تجاه المشكلة حيث يفضل الحوار ورفع القيود المالية التي كانت مفروضة على الإقليم.

وينتظر عدد من أعضاء الحكومة السابقة في قطالونيا المحاكمة عن دورهم في استفتاء العام الماضي بينما يترقب زعيم الإقليم السابق كارلس بودجمون في ألمانيا نتيجة طلب من مدريد بترحيله.

ترشيحاتنا

أرسنال الإنجليزي ضحية عملية نصب من مغامر صيني

رقصة مثيرة لـ وليد أزارو احتفالا بهدفه في شباك تاونشيب.. فيديو وصور

الداخلية تنفى العثور على 35 طفلا بالشروق

رسميا .. إيهاب جلال مديرا فنيا لأهلي طرابلس الليبي

الصحة: وفاة شخص وإصابة 25 آخرين فى انقلاب سيارة بالمنيا

هاشتاج #بي_بي_سي_تفضح_ارهاب_قطر تريند في أقل من ساعتين.. فيديو

عبد العال: بعض النواب يسعون لاختطاف المجلس وسيتم إسقاط عضويتهم

شاهد.. سيرجيو راموس يطلب يد حبيبته للزواج بعد إنجاب 3 أطفال

أحمد موسى: فرمان حكومي بخفض معاشات الوزراء من 33 ألف إلى 10 آلاف جنيه

5 تحديات تواجه كريستيانو رونالدو في يوفنتوس الإيطالي

لم تكن الأولى.. من هو سلطان البهرة الذي تبرع ثلاث مرات لصندوق تحيا مصر؟

المتحدث باسم الأهلي يكشف حقيقة القبض على بعض مشجعي النادي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان تحافظ على صحتك .. 10 طرق لإدخال البروتين في أكلك اليومى

شيك وأنيق .. زينى جدران منزلك بأجمل درجات الرمادى

إعادة الحياة لمصنع تمور سيوة وتشغيله بعد توقف دام 14 عاما .. صور

وعد البحري بإطلالة غير تقليدية في ألبومها الجديد.. صور

حقيقة أم خيال.. أطعمة تنظف المنزل أبرزها الكاتشب

فيديو

حسب الله: إسقاط عضوية بعض النواب لا علاقة له بتصفية الحسابات.. فيديو
متحدث البرلمان يكشف عن تفاصيل التحقيق مع 4 نواب .. فيديو
سلامة الجوهري: الأمن القومي المصري خط أحمر ولا يمكن لأحد مساسه.. فيديو
هاشتاج #بي_بي_سي_تفضح_ارهاب_قطر تريند في أقل من ساعتين.. فيديو
سامح حسين: الرجل الأخطر مستوحى من أفلام الأبيض والأسود .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟