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تعليم

لطلاب الثانوية الأزهرية .. كيفية احتساب النسبة المئوية وعمل المعادلة

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 10:20 م
صدى البلد
محمد شحتة
أعلنت مشيخة الأزهر نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2017 /2018، بالدرجات الكاملة لجميع المواد وذلك على البوابة الإلكترونية لمشيخة الأزهر على الإنترنت.

ويتساءل الكثير من الطلاب والطالبات عن كيفية حساب مجموع الدرجات ونسبته المئوية كما يتسائلون عن كيفية عمل المعادلة للتحويل للكليات العامة.

ويقدم موقع صدى البلد" الإجابة عن هذه التساؤلات.

أولا: بالنسبة للقسم العلمي فإن 1% = 6,5 درجة ، ويكون المجموع الكلي فيه 650 درجة، أما القسم الأدبي فإن 1% = 6,3 درجة ، والمجموع الكلي =630 درجة.

أما كيفية احتساب النسبة المئوية، فيكون بتقسيم المجموع الكلي للطالب علي مجموع المواد الكلية له ثم يضرب في 100
مثال: لو حصل الطالب على 530 وهو فى القسم العلمي: 530÷650×100= 81,5%.

وعن كيفية احتساب المعادلة للتحويل للكليات الخاصة أو العامة أو المعاهد، فيكون باحتساب مجموع المواد العربية + المواد الثقافية للقسمين العلمى والأدبي، والمجموع النهائي يحول للنسبة المئوية فيكون المجموع النهائى للطالب الذى سيحول به ويقبل بالكلية الخاصة أو المعهد بناء عليه.

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