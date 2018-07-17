كارمن سليمان تستعد لحفل المسرح الروماني بالإسكندرية 19 يوليو

تستعد المطربة كارمن سليمان لإحياء حفل غنائي ساهر لها يوم الثلاثاء 19 يوليو الجاري على المسرح الروماني بالإسكندرية، وذلك على هامش فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي للموسيقى والغناء.



وروجت كارمن سليمان للحفل عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، داعية جمهورها لحضور الحفل، قائلة: "بحب الأوبرا وبتبسط قوي وأنا بغني فيها .. والحفلة دي مختلفة بالنسبالي عشان في إسكندرية .. ميعادنا يوم الثلاثاء ٢٤-٧ في المسرح الروماني يلا إلحقوا إحجزوا .. أشوفكوا قريب".



وينتظر أن تقدم كارمن سليمان باقة متنوعة من أجمل وأروع أغانيها التي يتفاعل معها الجمهور، بالإضافة إلى أغاني الزمن الجميل التي أعتادت عليها في حفلاتها السابقة.