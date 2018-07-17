عرض الفيلم الغنائي Mamma Mia في مصر.. غدا

تستقبل دور العرض المصرية غدا الفيلم الغنائى Mamma Mia وهو من ﺇﺧﺮاﺝ فيلدا لويد، وتأليف كاثرين جونسون.



الفيلم تدور أحداثه عندما تكتشف صوفي (أماندا سيفريد) بعد قراءتها لمذاكرات والدتها أنها لم تعلم من هو والدها الحقيقي من بين أصدقاء والدتها وأحبائها القدمى، وبما أن صوفي تستعد لعرسها، والتي حلمت دائما بأن يسير والدها بجانبها إلى المذبح على حبيبها في جزيزرة يونانية، فتضطر صوفي لدعوة جميع أحباء والدتها لتحاول التعرف على والدها الحقيقي من بينهم.



ولكن تحدث الفوضي بمجرد رؤية والدتها لهم، لتصاب بعصبية لوضعها في ذلك الموقف الحرج، كما يغضب حبيب صوفي من تصرفاتها الغريبة في ليلة زفافهما.