سلامة الجوهري: الأمن القومي المصري خط أحمر ولا يمكن لأحد مساسه.. فيديو

أكد النائب سلامة الجوهري، أن إقامة الأجانب بمصر منصوص عليها في الدستور من خلال 3 أنواع للإقامة، لافتا إلى أن القانون أضاف نوع رابع من أنواع الإقامة للأجانب في مصر وهى الإقامة مقابل وديعة، معتبرا تلك الخطوة بمثابة دعم للأمن القومي من خلال دعم الإستثمار.



وأضاف الجوهري خلال لقائه مع الإعلامي «أحمد موسى» في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن القانون الجديد نص على أنه من حق المستثمر الإقامة في مصر لمدة 5 سنوات مقابل ترك وديعة 7 ملايين جنيه، وبعد انتهاء تلك السنوات يجوز له أن يتقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد موافقة الجهات المختصة والتي بيدها أن توافق أو ترفض.



وأوضح أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يمكن لاحد المساس به أو اتخاذ أي خطوة تمس بالأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن مصر لم تبتدع تلك الإقامة.

