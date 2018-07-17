متحدث البرلمان يكشف عن تفاصيل التحقيق مع 4 نواب .. فيديو

قال صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن تقرير لجنة القيم بالمجلس، هو تقرير غير متاح للإعلام مثل تقارير المحاكم، ولا يسمح بالإفصاح عن النقاط المذكورة في التقرير.



وأضاف حسب الله، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «سي بي سي» أن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، له الحق في تطبيق اللائحة على أي عضو بالمجلس، ومنع محاولة تعطيل عمل الجلسات من جانب أي نائب.



وأوضح المتحدث باسم مجلس النواب، أنه لا يمكن الإفصاح عن أسماء النواب المحالين إلى لجنة القيم بسبب تعطيل عمل جلسات البرلمان، مشيرا إلى أن عددهم من ٣ إلى ٤ أعضاء، مؤكدا أن رئيس البرلمان هو الذي يقرر عرض توصيات لجنة القيم بالجلسة العامة، أو عدم عرضها.

