ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

متحدث البرلمان يكشف عن تفاصيل التحقيق مع 4 نواب .. فيديو

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 10:20 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
قال صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن تقرير لجنة القيم بالمجلس، هو تقرير غير متاح للإعلام مثل تقارير المحاكم، ولا يسمح بالإفصاح عن النقاط المذكورة في التقرير.

وأضاف حسب الله، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «سي بي سي» أن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، له الحق في تطبيق اللائحة على أي عضو بالمجلس، ومنع محاولة تعطيل عمل الجلسات من جانب أي نائب.

وأوضح المتحدث باسم مجلس النواب، أنه لا يمكن الإفصاح عن أسماء النواب المحالين إلى لجنة القيم بسبب تعطيل عمل جلسات البرلمان، مشيرا إلى أن عددهم من ٣ إلى ٤ أعضاء، مؤكدا أن رئيس البرلمان هو الذي يقرر عرض توصيات لجنة القيم بالجلسة العامة، أو عدم عرضها.

ترشيحاتنا

طالبة ثانوى بالمنوفية تدعي اختطافها وتطلب 500 ألف جنيه من أهلها

أحمد موسى: 15 أغسطس آخر مهلة لسداد ضرائب العقارات

العثور على جثة سيدة متحللة داخل شقتها بأبو سلطان

سامية حسين: الإعفاء الضريبي يكون على الوحدة التي تصل قيمتها لمليونى جنيه

قرار صيني يهدد بتدمير أحلام دونالد ترامب

رقصة مثيرة لـ وليد أزارو احتفالا بهدفه في شباك تاونشيب.. فيديو وصور

برشلونة يسعى للتعاقد مع فرانكي دي يونج لاعب أياكس الهولندي

لفتة إنسانية لـ الخطيب بفندق إقامة الأهلي قبل لقاء تاونشيب ..فيديو

أرسنال الإنجليزي ضحية عملية نصب من مغامر صيني

زيدان يوافق على تولي منصب مستشار المدير الرياضي ليوفنتوس

مفاجآت بالجملة فى تشكيل الفيفا المثالي لبطولة كأس العالم

رينارد يحسمها: لن أدرب مصر أو الجزائر الآن

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان تحافظ على صحتك .. 10 طرق لإدخال البروتين في أكلك اليومى

شيك وأنيق .. زينى جدران منزلك بأجمل درجات الرمادى

إعادة الحياة لمصنع تمور سيوة وتشغيله بعد توقف دام 14 عاما .. صور

وعد البحري بإطلالة غير تقليدية في ألبومها الجديد.. صور

حقيقة أم خيال.. أطعمة تنظف المنزل أبرزها الكاتشب

فيديو

حسب الله: إسقاط عضوية بعض النواب لا علاقة له بتصفية الحسابات.. فيديو
متحدث البرلمان يكشف عن تفاصيل التحقيق مع 4 نواب .. فيديو
سلامة الجوهري: الأمن القومي المصري خط أحمر ولا يمكن لأحد مساسه.. فيديو
هاشتاج #بي_بي_سي_تفضح_ارهاب_قطر تريند في أقل من ساعتين.. فيديو
سامح حسين: الرجل الأخطر مستوحى من أفلام الأبيض والأسود .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟