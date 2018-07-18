ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

أميرة الإيقاع على موعد مع محبيها في المهرجان الصيفي بالأوبرا

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 02:21 ص
صدى البلد
محمد نبيـل
ختاما لفعاليات المهرجان الصيفي علي المسرح المكشوف تقدم عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها حفلا فى الثامنة مساء الخميس19 يوليو على المسرح المكشوف حيث تقدم باقة من الأعمال الموسيقية الشرقية و تنويعات عالمية منها مامبو ، قصة الحي الغربى ، تيكو تيكو وبوند وموسيقى تكنو والصلصا بالاضافة الى موسيقى أغانى التراث التى تعزفها باسلوب غربى منها مختارات من أشهر أعمال محمد عبد الوهاب ، يا حبيبى تعالى الحقنى لـ اسمهان ، حرمت أحبك لوردة ، ألف ليلة وليلة لـ ام كلثوم ، اه يا اسمرانى لـ شادية ، قلبى ومفتاحه لـ فريد الاطرش و نسم علينا الهوي لـ فيروز بالإضافة إلى مؤلفات الموسيقار الكبير عمر خيرت قضية عم أحمد ، عم صابر ، البخيل وأنا ، هويد الليل ، ، بالاضافة فقرة فنية على المزمار والربابة والطبلة الصعيدى.

الجدير بالذكر ان نسمة عبد العزيز بدأت دراستها الموسيقية فى كونسرفتوار القاهرة فى سن مبكرة وتخصصت فى العزف على الات الإيقاع وقدمت العديد من الحفلات الناجحة على مسارح دار الاوبرا والمراكز الثقافية والفنية بالقاهرة والاسكندرية وبعض المحافظات ، أطلق عليها الجمهور والنقاد لقب (أميرة الإيقاع) نظرا لبراعتها فى العزف على جميع الآلات الإيقاعية .

ترشيحاتنا

حرق أسرع لدهون الكرش والارداف فى 7 أيام

القصة الكاملة وراء جاسوسة روسيا الحديدية في واشنطن.. صور

علقة موت لـ لص أثناء محاولته سرقة شقة بالمعصرة

طريقتان لفقدان الوزن بفاعلية.. فيديو وصور

6 فوائد غير متوقعة للشوفان.. وأمراض يمكن تجنبها بتناوله

هاشتاج #بي_بي_سي_تفضح_ارهاب_قطر تريند في أقل من ساعتين.. فيديو

الأهلي يكشف مدى إصابة وليد سليمان.. ويحدد خطواته نحو بطولة أفريقيا

رئيس رابطة الليجا: رونالدو رحل إلى يوفنتوس لأسباب مالية

تشريعية البرلمان : ليس من حق المتجنس الحصول على الدعم

البرلمان: التصويت على إسقاط عضوية بعض الأعضاء.. الأسبوع المقبل

الشرطة تحرر والدة تايسون جناح منتخب البرازيل بعد خطفها

سياسى أمريكى يكشف سبب فضح بى بى سى ممارسات قطر الإرهابية في المنطقة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إطلالة ياسمين علواني بفستان الزفاف.. صور

الدوامات المائية جرفت 6 أشخاص.. شاطئ النخيل يواصل ابتلاع مصطافي الإسكندرية

عشان تحافظ على صحتك .. 10 طرق لإدخال البروتين في أكلك اليومى

شيك وأنيق .. زينى جدران منزلك بأجمل درجات الرمادى

إعادة الحياة لمصنع تمور سيوة وتشغيله بعد توقف دام 14 عاما .. صور

فيديو

برلمانية: رفع الدعم عن الطفل الثالث غير دستوري
السجيني يكشف ملاحظات البرلمان على برنامج الحكومة.. فيديو
شاهد.. برلماني يطالب برفع الدعم عن الطفل الثالث
المجتمعات العمرانية تحذر من المشروعات السكنية الوهمية.. فيديو
عمر مروان: منح الجنسية للأجانب قرار جوازي وليس وجوبياً

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟

هل تتوقع انتهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات بعد تدشين موقع إلكتروني لتسجيل الحالات ؟