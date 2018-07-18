أميرة الإيقاع على موعد مع محبيها في المهرجان الصيفي بالأوبرا

ختاما لفعاليات المهرجان الصيفي علي المسرح المكشوف تقدم عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها حفلا فى الثامنة مساء الخميس19 يوليو على المسرح المكشوف حيث تقدم باقة من الأعمال الموسيقية الشرقية و تنويعات عالمية منها مامبو ، قصة الحي الغربى ، تيكو تيكو وبوند وموسيقى تكنو والصلصا بالاضافة الى موسيقى أغانى التراث التى تعزفها باسلوب غربى منها مختارات من أشهر أعمال محمد عبد الوهاب ، يا حبيبى تعالى الحقنى لـ اسمهان ، حرمت أحبك لوردة ، ألف ليلة وليلة لـ ام كلثوم ، اه يا اسمرانى لـ شادية ، قلبى ومفتاحه لـ فريد الاطرش و نسم علينا الهوي لـ فيروز بالإضافة إلى مؤلفات الموسيقار الكبير عمر خيرت قضية عم أحمد ، عم صابر ، البخيل وأنا ، هويد الليل ، ، بالاضافة فقرة فنية على المزمار والربابة والطبلة الصعيدى.
الجدير بالذكر ان نسمة عبد العزيز بدأت دراستها الموسيقية فى كونسرفتوار القاهرة فى سن مبكرة وتخصصت فى العزف على الات الإيقاع وقدمت العديد من الحفلات الناجحة على مسارح دار الاوبرا والمراكز الثقافية والفنية بالقاهرة والاسكندرية وبعض المحافظات ، أطلق عليها الجمهور والنقاد لقب (أميرة الإيقاع) نظرا لبراعتها فى العزف على جميع الآلات الإيقاعية .